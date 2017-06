comunicat de presa

Alimentatia ne ajuta sa oferim organismului combustibilul si catalizatorii necesari proceselor vitale si reprezinta un element extrem de important pentru asigurarea unui stil de viata sanatos. Variatia, combinarea grupurilor de alimente si bauturi care sa isi completeze reciproc deficientele de compozitie reprezinta cheia evitarii carentelor de orice fel si alcatuirea unei diete echilibrate.

Alimentatia echilibrata ne ajuta sa facem fata solicitarilor fizice si intelectuale, sa luptam eficient cu noxele diverse din mediul ambiant si ne mentine in forma maxima. De la bolile de inima, la cele digestive sau endocrine, alimentatia poate fi un aliat.

Pentru facilitarea alcatuirii unei diete corecte, alimentele au fost clasificate in mai multe categorii, fiecare grup remarcandu-se printr-o particularitate nutritionala. Astfel, produsele lactate ne aduc in special calciu, derivatele din carne, fier, legumele si fructele contribuie prin aportul de vitamina C, bauturile sunt hidratante datorita proportiei mari de apa si, in functie de ingredientele din care sunt facute, pot adauga si alte elemente nutritive.

„Pentru a functiona asa cum trebuie, este necesar sa ii oferim organismului nostru combinatii alimentare care se completeaza reciproc si ii furnizeaza atat proteine, cat si lipide si glucide (carbohidrati). Nu se recomanda asocierea de alimente care furnizeaza acelasi lucru, spre exemplu paine cu preparate din cartofi sau paste, deoarece toate aduc multi carbohidrati. Nici carne cu oua, amandoua surse de proteine si grasimi. Este necesar sa gandim masa astfel incat sa fie completa nu doar din punctul de vedere al gustului, culorilor sau aromelor, dar si din punct de vedere nutritional. Acest lucru inseamna ca avem nevoie la fiecare masa de nutrientii macroergici amintiti mai sus, de fibre, de vitamine si de elemente minerale. In plus, sa nu uitam niciodata sa ne hidratam corect, acest lucru fiind cu atat mai presant cu cat ne aflam in sezonul cald, cand pierdem multa apa si multe saruri minerale prin transpiratie”, recomanda dr. Corina-Aurelia Zugravu, Presedinte Centrul de Studii despre Bere, Sanatate si Nutritie.

De asemenea, nutritionistii recomanda consumul de alimente de origine vegetala (legume, fructe, oleaginoase), care se digera usor, au un continut mare de apa, vitamine si minerale si asigura o parte importanta din nevoile noastre nutritive.

Consumul moderat de bere si alimentatia

Berea poate face parte dintr-o dieta echilibrata, atunci cand este consumata cu moderatie. Cu continut de alcool sau fara, datorita ingredientelor naturale din care este fabricata (cereale, hamei, drojdie si apa), berea poate asigura substante nutritive si nutrienti valorosi pentru nevoile metabolice ale organismului nostru. Datorita continutului de malt si hamei, berea este o importanta sursa de antioxidanti si de fibre solubile, iar drojdia de bere asigura, totodata, proteine si aminoacizi esentiali, precum si numeroase vitamine si minerale (toate vitaminele din complexul B, inclusiv tiamina, o vitamina rara in alimentatia rafinata a omului modern). Pentru a beneficia de posibilele efecte benefice ale consumului de bere, specialistii pun accentul insa pe moderatie si recomanda 330 ml/zi in cazul femeilor si 660 ml/zi in cazul barbatilor.

Gastronomia este un domeniu cu multiple posibilitati, iar combinatiile alimentare pot face din acest domeniu o adevarata arta. Berea se dovedeste o bautura extrem de versatila. Poate face parte dintr-un stil de viata sanatos, atunci cand este consumata cu moderatie, si poate fi chiar un ingredient in pregatirea unor preparate culinare dintre cele mai diverse. De la rolul sau in fragezirea diferitelor tipuri de carne, la prezenta in retetele de preparare a sosurilor sau deserturilor, berea este un element cheie in cele mai rafinate bucatarii. Aroma si gustul cu care berea invaluie preparatele culinare se datoreaza in special hameiului si maltului.

Berea si gastronomia: cum sa potrivesti berea cu diferite feluri de mancare

Berea poate acompania foarte bine chiar si preparate culinare dintre cele mai sofisticate. Se potriveste cu preparate cu gust acru sau amarui, precum preparatele marinate, salatele si fructele de mare, deoarece contracareaza foarte bine aciditatea otetului. De asemenea, preparatele cu rosii sau legume, se potrivesc de minune cu berea.

Totodata, berea imblanzeste senzatia produsa de alimentele foarte condimentate, printre ele regasindu-se cele care contin piper, usturoi sau chilli. Si bucataria orientala gaseste in bere contrastul perfect pentru sosurile de soia sau burgerii condimentati cu wasabi, ketchup sau mustar. Combinatiile de bere cu mustar merg mai bine decat cu orice alta bautura.

Berea poate fi o alegere foarte buna pentru a insoti si preparate culinare cu texturi cremoase, cum ar fi branzeturile sau preparatele cu ou. Berea cu un gust proeminent amarui poate fi consumata alaturi de peste afumat, in timp ce berea mai usoara, cu gust mai putin amarui se potriveste cu pestele marinat.

Atunci cand decizi sa alegi o bere pentru a o savura alaturi de o friptura, trebuie in primul rand sa tii cont de condimentele si de sosul care insotesc preparatul culinar. Astfel, o bere neagra cu gust intens ar fi de preferat celorlalte sortimente, atunci cand friptura este intens condimentata.

Berea poate fi o alegere potrivita si pentru pregatirea diferitelor deserturi. Prajiturile cu ciocolata neagra, dulciurile care au in compozitie lemn dulce si alune se potrivesc cel mai bine cu berea neagra.