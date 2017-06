O problema dedicata in trecut aproape exclusiv adolescentilor, acneea, devine din ce in ce mai frecventa pentru toate grupele de varsta. Alimentatia saracita de nutrienti si vitamine, mediul poluat, viata tot mai stresanta a provocat raspandirea acestei boli. Tot mai multi pacienti se prezinta la cabinetele medicilor dermatologi cu diverse tipuri ale acestei patologii. Este, desigur, imbucurator ca bolnavii cer ajutorul si renunta la a se “auto-trata” (aproape de fiecare data gresit). Spre exemplu, “stoarcerea” cosurilor nu duce aproape niciodata la rezolvarea lor. In plus, pot sa apara cicatrici permanente, sa disemineze microbii in circulatia generala cu complicatii redutabile-chiar daca sunt rare - de tip meningita sau septicemie.

Incurajam asadar prezentarea la medicul dermatolog dar si informarea pentru ca parteneriatul medic-pacient este singura formula de succes in tratamentul oricarei afectiuni. Incadrarea intr-o forma clinica de acnee o poate face numai medicul dermatolog iar tratamentul il stabileste numai medicul specialist si el are in vedere multe aspecte: forma clinica de acnee, varsta, profilul hormonal, izolarea si identificarea agentului infectios din leziunile purulente (nu intotdeauna posibila), evidentierea unor boli asociate si rezolavarea lor.

Tipuri de acnee

Forme usoare de acnee:

Acneea este o boala complexa, de etiologie multifactoriala si care imbraca forme clinice multiple. in esenta, acneea reprezinta un proces inflamator-infectios care intereseaza foliculul pilo-sebaceu si care se dezvolta pe un teren in general hiperseboreic.

Acneea comedoniana ( comedonul, denumit si "punct negru", este o leziune esentiala in acneea vulgara juvenila, sau comuna, si este reprezentat de un fel de "minidopuri" ce acopera deschizatura glandelor sebacee la suprafata pielii)

Acneea microchistica- este definita prin prezenta unor mici proeminente cutanate, cat o gamalie de ac, sau chiar mai mici, in general dure, aspre la pipait.

Aceste doua forme de acnee sunt formele usoare, in care lipseste elementul inflamator tipic, sau acesta este discret.

Forme medii de acnee:

Acneea papuloasa - cu mici proeminente rosii, relativ dureroase, superficiale.

Acneea papulo-pustuloasa, in care leziunile provin din evolutia nefavorabila a papulelor simple. Se prezinta ca mici proeminente, cu varf purulent si care, de regula se elimina in cateva zile.

Forme severe de acnee:

Acneea pustuloasa profunda, in care leziunile sunt mai in profunzimea pielii, apar ca niste noduli inflamatori, durerosi spontan sau la palpare. Uneori acesti noduli au si la suprafata pielii o minima colectie purulenta, dar de cele mai multe ori nu se observa nimic la exterior, in afara nodozitatilor de care am amintit.

Acneea nodulo-chistica - este forma cea mai severa de acnee, caracterizata prin prezenta unor noduli subcutanati mai mari, de consistenta moale-elastica, durerosi, cu tegumentul de deasupra normal (mai rar), sau puternic inflamat. Aceste nodozitati chistice se pot evacua spontan la suprafata pielii, sau pot persista mult timp, necesitand uneori incizii pentru drenajul colectiei purulente din interior. Ei se pot distribui pe tot trunchiul, mai putin pe membre.



Articol redactat cu sprijinul Dr.Popa Constantin Venerus, medic primar dermatovenerologie, Centrul Medical Medsana

