comunicat de presa

In cresterea si dezvoltarea noastra, ne intalnim cu diferite situatii mai mult sau mai putin placute, din care castigam experienta. Pentru a ne satisface nevoi precum acceptarea si aprecierea societatii, „gasim” anumite modalitati de adaptare la cerintele celor din jur, si nu in ultimul rand modalitati de evitare a suferintei. Una dintre cele mai frecvente modalitati de aparare intalnite intr-o societate moderna este politetea.

In opinia psihologului Laura Maria Cojocaru, amabilitatea este si principalul motiv care ne atrage de oamenii pe care i-am putea considera deranjanti. Mai mult decat atat, specialistul considera ca personalitatea umana cuprinde mult mai multe trasaturi decat ne-am putea imagina, iar proiectia este o alta forma prin care atribuim trasaturile noastre negative altor persoane. De altfel, proiectia a devenit un mijloc obisnuit de trai intr-o societate din ce in ce mai numeroasa, complexa si diversificata si este unul dintre cei mai frecventi factori generatori de frustrare.

“In toata experienta noastra, nu exista trairi, comportamente, ganduri, stari pe care sa le fi trait exclusiv. Toate acestea sunt parti ale trasaturii umane, iar lucrurile “deranjante” la altii, le posedam si noi, numai ca nu suntem constiente de ele. De multe ori, fara sa ne dam seama, deci este un proces inconstient, folosim proiectia noastra asupra altora. Cel care “proiecteaza” manifesta in lumea exterioara ganduri, sentimente si dorinte pe care nu le stie si pe care si le refuza din diverse motive, atribuindu-le in mod eronat altor persoane sau lucruri din mediul sau inconjurator. Cand nu ne place de cineva, tocmai acel cineva ne aminteste de o trasatura din noi insine, pe care nu o acceptam din diverse motive. Cand spunem ca cineva e rau de fapt proiectam propria noastra rautate in acea persoana. Proiectia consta in principal in atribuirea celorlalti a propriilor intentii, tendinte, pulsiuni si dorinte”, declara psihologul Laura Maria Cojocaru.

Persoanele „deranjante” ne comunica inconstient ceea ce ne deranjeaza la noi

Mai mult decat atat, specialistul este de parere ca, din cauza unui ecou al inconstientului propriu, atunci cand cineva critica pe altul isi critica, de fapt, propriile slabiciuni, neindraznind sa-si recunoasca aceste trasaturi, percepe la cei din jur ceea ce nu poate recunoste in el insusi. Persoana dominata de acest mecanism de aparare este o persoana banuitoare, orgolioasa, sensibila si pare de asemenea, un fel de colectionar al greselilor celor din jur. “Ceilalti, pe care ii judecam si ii respingem cat se poate de vehement, lucrurile pe care le resimtim ca iritare, prejudecata, critica, minciuna, tradare, nedreptate, trezesc tocmai acea parte din noi care are nevoie de ajustari. Inainte de a-i izola pe cei care ne fac sa suferim ar fi bine sa ne oprim putin si sa ne gandim daca nu cumva ar trebui sa le multumim pentru ca ne-au oferit ocazia unei auto-examinari benefice daca ne hotaram sa schimbam ceva la noi”, conchide psihoterapeutul Laura Maria Cojocaru.

Laura-Maria Cojocaru, presedinte si fondator al Asociatiei ”Generatia Iubire” si al Institutului de Neuro-Programare Lingvistica Somato-Integrativa, este psihoterapeut si trainer in programare neouro-lingvistica. A studiat natura mintii umane urmand 6 formari profesionale cu abordari diferite - psihoterapie integrativa, hipnoza clinica, relaxare si psihoterapie ericksoniana, psihoterapie de cuplu si familie, psihologie clinica, neuro-programare lingvistica si terapii florale Bach. De peste 7 ani ghideaza oamenii, atat in sedinte individuale, cat si de grup, si organizeaza cursuri si traininguri in Romania, cu scopul de a-i face pe oameni sa-si acceseze si utilizeze la potential maxim resursele interioare.