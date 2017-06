Treburi peste treburi, diverse obligatii, planuri si sarcini si parca niciodata nu stii cand trece ziua. Te recunosti in acest scenariu? Chiar daca e firesc sa existe perioade mai aglomerate, e important sa cauti un echilibru si sa nu te neglijezi.

Gaseste timp pentru relaxare, pentru rasfat, timp in care sa te plimbi sau in care sa te bucuri pur si simplu de soare. Ai voie si… nevoie! Totul incepe atunci cand intelegi ca trebuie sa te pui pe tine in fruntea listei de prioritati, spun specialistii de la WebMD. Pentru ca, atunci cand tu esti odihnita si in echilibru, iti faci un bine si tie, si celor din jurul tau (familie, prieteni, colegi).

Dar cum incepi sa faci asta?

Munceste mai inteligent, nu mai mult

Hai sa fim sincere, treburile casnice sunt cele care ne obosesc cel mai mult si, oricat am vrea, nu le putem amana la nesfarsit. Pur si simplu trebuie facute, inainte sa se instaleze haosul in casa. Dar de ce sa nu cautam niste scurtaturi, macar?

De exemplu, astfel de masini de spalat vase iti pot salva timp pretios. Imagineaza-ti cata energie poti economisi atunci cand nu mai stai sa cureti o chiuveta plina cu vase si ce lucruri placute ai putea sa faci in timp ce masina face toata treaba in locul tau. Sa vezi un film, de exemplu. Sau sa tragi un pui de somn.

Asadar, orienteaza-te spre solutii pentru a-ti eficientiza munca. Variante mai sunt: ia-ti un multicooker si programeaza-l sa gateasca cat tu esti plecata de acasa. Fa-ti un program de curatenie si, in loc sa deretici cinci ore in toata casa si sa te simti epuizata dupa, ocupa-te zilnic de cate o camera.

Deleaga si lasa-i si pe altii sa te ajute

Vrem sa le facem pe toate nemaipomenit si sa ne implicam la detaliu si la munca, si acasa, dar asta ne costa mult stres si multa oboseala. Macar din cand in cand sa ii lasam si pe altii sa ne ajute la treburi. Vezi care sunt activitatile pe care le poti delega altora. Nu e rusinos, ba chiar e foarte sanatos sa ceri ajutor inainte sa atingi punctul in care te simt coplesita.

Iubitul sau sotul tau ar putea, de exemplu, sa plateasca facturile, sa ia hainele de la curatatorie, sa faca cumparaturile de weekend si fara tine. Un coleg binevoitor ar putea sa te ajute cu o parte din ce ai de facut la serviciu. Iar mama ar fi mai mult decat bucurosa sa te ajute cu gatitul sau chiar sa-ti pregateasca un pachet cu bunatati.

Adauga relaxarea in agenda

Am stabilit deja ca relaxarea e prioritara, deci de ce sa nu o asezam la loc de cinste alaturi de celelalte treburi? Fa loc in calendar sau pe lista de activitati pentru 15-20-30 de minute (in functie de cat timp ai la dispozitie) de relaxare totala in fiecare zi. Indiferent de cum decurge ziua ta. Iata cateva sugestii de ce ai putea face:

iesi la aer si fa cateva exercitii de respiratie (respira si inspira profund);

daca ai un animal de companie, joaca-te cu el cand vii de la serviciu;

asaza-te pe canapea, stai cu ochii inchisi si asculta muzica;

savureaza-ti cafeaua pe balcon sau in parc, fara sa stai cu ochii in telefon;

citeste o carte captivanta;

fa o baie cu uleiuri parfumate.

Bonus: La final de saptamana, ofera-ti un moment de rasfat ca rasplata. De exemplu, o manichiura, un masaj, o iesire la cina cu o prietena.

Renunta la obligatii si spune invata sa spui nu

Daca unele lucruri chiar nu pot fi evitate, ei bine, nu acelasi lucru se poate spune despre altele care iti incarca ziua fara sa iti dai seama. Da-ti voie sa refuzi o petrecere, fara teama ca prietenii se vor supara sau ca vei pierde ceva. Da-ti voie sa gresesti sau sa nu iti doresti ceea ce vor ceilalti.

Renunta sa te mai compari cu altii care par ca sunt pe val si le fac pe toate, in primul rand pentru ca nu cunosti toata povestea. Fiecare persoana are propriul ritm si propriile nevoi pe care trebuie sa le asculte. Curand, te vei simti eliberata.

Tu cum reusesti sa te deconectezi de la stresul zilnic?

Sursa foto: Roman Samborskyi – Shutterstock