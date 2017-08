Indulcitorii au fost subiectul a numeroase dezbateri in comunitatea medicala precum si in industria alimentara iar definitia acestora, pe scurt, este aceasta: indulcitorii sunt substante chimice sau naturale sarace in calorii sau cu continut caloric zero care inlocuiesc zaharul din bauturi si dulciuri. Mai mult de atat, acestia se regasesc in diferite produse, cum ar fi mancarurile gata pregatite, prajituri, guma de mestecat sau pasta de dinti. In acestea doua din urma sunt utilizati, desigur, pe de-o parte tocmai datorita aportului minim sau inexistent de calorii. Pe de cealalta parte, indulcitorii sunt preferati in locul zaharului in astfel de produse tocmai pentru ca nu ataca dintii.

Cei mai utilizati indulcitori hipocalorici sunt aspartamul, sucraloza, stevia, alitamul si acesulfamul de potasiu. Unul dintre marile avanaje ale acestora este faptul ca sunt necesari in cantitati mult mai mici decat zaharul pentru a obtine gustul dorit. Aspartamul indulceste de 200 de ori mai puternic decat zaharul, sucraloza de 600 de ori, acesulfamul de potasiu de 200 ori, alitamul de 2000 de ori, iar stevia , care este un produs natural, de pana la 300 de ori. Toti acesti indulcitori sunt folositi inclusiv de persoanele care sufera de diabet datorita indicelui glicemic foarte mic sau chiar zero.

Indicele glicemic reprezinta un indicator al puterii de creştere a glicemiei de către diverse alimente. Cu cat este mai crescut cu atat glicemia post-ingestie creste mai mult, iar acest lucru se poate resfrange asupra microvascularizatiei, care poate fi afectata chiar de la varste mici, inclusiv la pacienti nediabetici. De aceea este important sa nu consumam alimente cu indice glicemic foarte mare in cantitati foarte mari la o singura masa. La pacientii diabetici, oferirea gustului dulce fara un adaos de calorii este un pas important in mentinerea unui stil de viata echilibrat si, mai ales, mentinerea unei calitati a vietii optime, explica dr. Simona Carniciu, medic specialist in diabet, nutritie si boli metabolice.

Aspartamul, asa cum spuneam mai sus, face parte dintre cei mai utilizati indulcitori din industria alimentara. Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentara recunoaste aceasta substanta ca fiind sigura pentru consum in ceea ce priveste toate categoriile de cetateni ai Uniunii, inclusiv copii. Advantamul este o alta substanta des intalnita in alimentatie, analizata de specialistii autoritatii europene anterior mentionate. In 2013 acestia au ajuns la concluzia ca acesta nu reprezinta un pericol pentru sanatatea consumatorilor daca sunt respectate cantitatile impuse de legislatia in vigoare, respectiv 5 mg/zi.

Ca orice alta categorie alimentara, in cazuri obisnuite, zaharul nu trebuie exclus complet din alimentatie insa aportul zilnic trebuie tinut sub control. Excesul de zahar poate duce la numeroase probleme de greutate, de digestie sau ale sistemului circulator. Tocmai de aceea, autoritatile locale si internationale dezvolta strategii pe termen lung pentru combaterea excesului de aceasta natura. Indulcitorii par a fi o solutie potrivita in acest sens. Desigur, in mod ideal, zaharul procesat si dulciurile din comert trebuie inlocuite cu fructe si legume proaspete insa adevarul este ca acest lucru nu se intampla intotdeauna. In plus, trebuie sa tinem cont inclusiv de faptul ca numeroase preparate contin o cantitate de zahar mare, uneori nementionata motiv pentru care am putea consuma in fiecare zi mai mult zahar decat suntem constienti ca o facem.

Inlocuirea zaharului adaugat este de preferat in anumite alimente, de exemplu in bauturile carbogazoase, insa exista limitarea ca in alte tipuri de alimente, zaharul are rol functional si nu poate fi atins acest efect prin folosirea indulcitorilor, mai spune dr Simona Carniciu. Doctorul mai atrage atentia asupra contraindicatiilor in ceea ce priveste anumiti indulcitori. Zaharina nu este recomandata in sarcina pentru ca poate traversa placenta si poate cauza fatului iar aspartamul este contraindicat pacientilor cu fenilcetonurie in timp ce sucraloza poate amplifica cresterea glicemina in cursul testului de toleranta orala la glucoza.

Indiferent de alegere, fie ca optam pentru zaharul obisnuit, fie ca alegem varianta hipocalorica a indulcitorilor, consumul acestora trebuie sa fie moderat de dragul unui corp sanatos si pentru o functionare armonioasa.

