1. Alege-ti ziua

Chiar daca vara este anotimpul concediilor, asta nu inseamna ca nu poti avea o zi de relaxare doar pentru tine. O zi pe care sa ti-o aloci macar o data la trei luni, in care sa te reconectezi cu tine. Iata ce poti face.

Uita-te la programul tau si gaseste o zi din timpul saptamanii care functioneaza in urmatoarele saptamani. De ce in timpul saptamanii? Pentru ca restul familiei si prietenii sunt prinsi cu treaba si astfel vei putea avea timp liber doare pentru tine.

2. Fa-ti temele din timp

Ultimul lucru pe care vrei sa-l faci este sa irosesti orele pretioase din ziua de relaxare incercand sa-ti dai seama unde sa mergi sau ce sa faci. Trateaza aceasta zi ca pe o vacanta si fa o planificare avansata. Fa o lista a tuturor locurilor pe care doresti sa le vizitezi de la muzee, restaurante la studiouri de yoga. Apoi, scriet-ti programul pe hartie, cu toate detaliile.

3. Previno-i pe cei din jur

Decide cat de disponibila sau indisponibila doresti sa fii in ziua respectiva si pregateste-i pe cei din jur. Anunta-ti colegii in avans iti vei lua o zi libera si ca vei fi complet inaccesibila. Daca nu locuiesti singura si iti permiti, ia in considerare sa inchiriezi un hotel pentru o noapte sau chiar pentru cateva ore pe parcursul zilei.

4. Ofera-ti opt ore

Un somn bun in noaptea de dinainte va spori efectul benefic al zilei de relaxare. La ora 9 seara, inchide aparatele electronice, fa o baie lunga, bea o ceasca de ceai si scrie ceea ce iti doresti de la ziua de maine. Aplica un ulei esential calmant pe talpi, strecoara-te in pat si relaxeaza-ti fiecare parte a trupului.

5. Savureaza ziua de relaxare

Profita din plin de aceasta zi si trezeste-te la rasaritul soarelui. Bucura-te de linistea diminetii, savureaza micul dejun si abia apoi porneste la drum. Fa o plimbare in aer liber, mergi la o cafenea cocheta, scrie in jurnal, mergi la un SPA.

De-a lungul zilei de relaxare, incearca sa vorbesti cat mai putin si sa sa zambesti. La sfaristul zilei te vei simti complet revigorata, detasata si gata sa te intorci la viata reala, cu o atitudine mai optimista.