Vara asta se anunta una fierbinte si greu de suportat fara aer conditionat. Din fericire, exista o multime de alte solutii alternative, pentru a-ti racori casa. Sunt simple, la indemana si nu iti vor afecta bugetul de vacanta. Uite ce poti face atunci cand temperaturile ating valori ametitoare:

1. Cea mai simpla metoda pentru a te racori

De departe, una dintre cele mai simple si mai usor de pus in aplicare metode pentru a te racori este folosirea unui astfel de ventilator. Un alt aspect care conteaza pentru noi, fetele, este designul, iar ventilatorul are avantajul ca vine in mai multe modele, culori si dimensiuni. Totodata, ventilatorul poate fi amplasat chiar si langa laptop, cad lucrezi, pentru ca unele dintre ele au optiunea de alimentare prin USB.

In plus, spre deosebire de aerul conditionat, asociat cu o multime de probleme de sanatate, mai ales raceli si afectiuni la nivelul sinusurilor si al urechilor, ventilatorul nu are nicio contraindicatie. Un truc util pentru a-ti racori casa este sa amplasezi chiar in dreptul lui un recipient cu multa gheata. In felul asta iti racoresti toata casa.

2. Un truc simplu pe care merita sa-l iei in considerare in noptile caniculare

Si tu te lupti cu caldura in timpul noptilor? Nu esti singura, insa, din fericire, ai la dispozitie un truc foarte simplu si care merita incercat. Este o metoda de racorire de inspiratie egipteana si care se pare ca da roade cu adevarat. Trebuie doar sa inmoi un cearceaf in apa rece, sa-l storci bine (pana ramane doar putin umed) si sa te invelesti cu el. O alta modalitate de a-ti racori camera este sa atarni cearceaful la fereastra, astfel incat briza de afara sa treaca prin el si sa racoreasca toata incaperea.

Cel mai potrivit material pe timpul verii este bumbacul. Poarta doar lenjerie de corp din bumbac si haine de bumbac deschise la culoare. Tot aceasta tesatura este recomandata si pentru lenjeria de pat. Stai departe lenjeriile de pat sintetice (melana, nailon, tergal, vascoza) care nu sunt recomandate, de altfel, in niciun anotimp, si cu atat mai putin vara. Diferenta dintre tesaturile sintetice, obtinute in mod artificial si care emana caldura si cele naturale este foarte simpla – cele din urma permit pielii sa respire, astfel incat nu te vei supraincalzi atunci cand le porti.

4. Combate canicula de la interior

Caldura excesiva duce in mod inevitabil la transpiratie – mecanismul prin care corpul se protejeaza de supraincalzire – asa ca este mare nevoie sa inlocuiesti lichidele pierdute. Asadar, in perioada verii, mai mult ca niciodata, trebuie sa bei cel putin doi litri de apa, preferabil la temperatura camerei si nu apa rece. Si ceaiul verde are efect racoritor si trebuie baut tot la temperatura camerei.

Bauturile reci nu sunt recomandate in timpul caniculei, pentru ca organismul depune efort pentru a le aduce la temperatura sa, asa ca nu te vei racori, ba din contra. Mai mult decat atat, nu trebuie niciodata sa bei apa cu gheata cand iti este foarte cald, deoarece poti suferi de dureri de stomac, poti avea probleme de digestie, iar corpul tau nu o poate absorbi, asa ca nu te ajuta deloc la hidratare.

Asadar, cu un ventilator, un cearceaf umezit, haine din bumbac si o sticla de apa poti face fata cu brio caniculei, chiar si fara aer conditionat.

Sursa foto: Nejron Photo/Shutterstock