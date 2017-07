Uleiurile esentiale pot fi folosite in sute de moduri si te pot ajuta sa previi problemele care pot aparea atunci cand petreci mult timp in natura. Asadar, fa-le loc in geanta ta de plaja sau in rucsacul pentru drumetii montane.

Cele trei uleiuri esentiale pereferate pentru vacanta de vara

Foto: Shahril KHMD, Shutterstock

1. Uleiul esential de Arborele Vietii

De provenienta din Canada, uleiul esential are o aroma calda si pamanteasca. Actioneaza ca un agent puternic de curatare si purificare, cu proprietati naturale care alunga insectele.

Mod de folosire:

Adauga cateva picaturi intr-o sticla de 100 ml si pulverizeaza amestecul pe piele pentru a tine la distanta tantarii si alte insecte agresive

Aplica-l pe incheieturi si glezne inainte de a merge intr-o drumetie.

Inspira aroma pentru a avea un sentiment de pace si calm.

2. Uleiul esential de menta

Menta este un ulei numai bun pentru vara. Calmeaza problemele digestive, stimuleaza energia, previne aparitia durerilorocazionale si deschide caile respiratorii. Racoreste corpul pe timp de arsita.

Mod de folosire

Aplica uleiul esential de menta, diluat cu ulei de nuca de cocos, pe umeri, gat si spate sau pe picioare si genunchi inainte si dupa drumetie pentru a calma durerile.

Inspira menta atunci cand te simti obosita sau lipsita de energie, dar si pentru a a respira mai usor.

Aplica uleiul esential de menta diluat cu ulei de nuca de cocos pe abdomen pentru a elimina problemele digestive.

Aplica uleiul esential de menta pe ceafa pentru o senzatie de prospetime si racoare pe timp de arsita

3. Ueiul esential de lavanda

Lavanda are o lunga lista de beneficii printre care calmarea iritatiilor ocazionale ale pielii, cum ar fi arsurile solare dar si somnul odihnitor. Aplicarea a doua picaturi de lavanda diluata cu ulei de nuca de cocos pe taieturi sau zgarieturi ajuta la vindecarea mai rapida a acestora.

Mod de folosire:

Aplica uleiul esential de lavanda pe zonele iritate ale pielii, arsuri solare sau zone in care simti tensiune.

Adaugati 20 de picaturi intr-o sticla de 10 ml, cu ulei de nuca de cocos, pentru un amestec care calmeaza pielea, ii reda supletea si stralucirea. Foloseste acest amestec si dupa expunerea indelungata la soare.