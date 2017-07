Indiferent cat te pregatesti pentru venirea pe lume a bebelusului tau, inevitabil vei ajunge in situatii neprevazute. Insa este bine de stiut ca nu esti singura. Majoritatea proaspetelor mame trec printr-un carusel emotional, in care pun sub semnul intrebarii fiecare decizie pe care o iau in legatura cu bebelusul, mai ales ca sunt bombardate cu informatii din toate directiile. Mai multe femei cu experienta au povestit pentru Modernmom.com ce le-ar fi placut sa stie inainte sa sa devina mame si cum le-ar fi facut aceste lucruri viata mai usoara:

Nu toti bebelusii sunt la fel

Suntem cu totii diferiti intre noi, iar acest lucru este valabil inclusiv in cazul bebelusilor. Unii plang mai mult, altii abia daca isi trezesc parintii in timpul noptii. Unii sunt mai sensibili in fata racelilor, altii au o sanatate de fier. Unii mananca orice le oferi si nu fac nazuri, in timp ce alte mamici sunt exasperate de faptul ca nu mai stiu ce sa le prepare micutilor, astfel incat ei sa nu refuze lingurita. De aceea, este important sa fii pregatita pentru orice. Este esential sa nu te lasi influentata de experientele pozitive sau negative ale cunostintelor tale cu copii. Fiecare copil va avea propria lui personalitate, iar mamicile care au doi copii iti vor confirma oricand acest lucru.

Nu toate produsele pentru bebelusi sunt la fel

Cand alegi produsele de care are nevoie bebelusul tau este esential sa nu faci rabat de la calitate si sa alegi cele mai bune lucruri. De la laptele praf pe care i-l oferi, legumele din care ii prepari mancarea sau scutecele pe care le folosesti, este extrem de important ca toate sa fie de cea mai buna calitate.

Unul dintre cele mai importante detalii, dar asupra carora putine mamici zabovesc este calitatea scutecelor pe care le folosesc. Acestea trebuie sa absoarba perfect umezeala si sa lase pielea sensibila a bebelusului sa respire. In caz contrar, micutul se poate alege cu alergii sau iritatii urate, care sa ii produca disconfort. De aceea, este bine sa previi orice problema si sa alegi niste scutece de calitate precum acestea, pe care le poti comanda si iti vor ajunge acasa in cel mai scurt timp, fara sa depui vreun efort. Cu siguranta ai auzit deja de ele si de la alte mamici si iti poti da singura seama de ce sunt atat de cautate.

Vei primi o multime de sfaturi contradictorii

Multe mamici se plang de faptul ca cei din jur si, uneori, chiar persoane necunoscute se grabesc sa le dea sfaturi in legatura cu orice. De la cum ar trebui sa iti cresti copilul, pana la ce sa ii dai sa manance, cu ce jucarii sa il lasi sa se joace, ce sa faci in cazul in care se imbolnaveste, vei auzi o multime de recomandari, iar unele dintre ele se vor bate cap in cap. De aceea, este important sa stii ca nimeni nu a descoperit reteta perfecta pentru a creste un copil si ca instinctul tau ar trebui sa prevaleze. Tu stii cel mai bine ce valori vrei sa ii imprimi micutului si ce este cel mai bine pentru el. Iar in ceea ce priveste problemele de sanatate, apeleaza intotdeauna la medicul pediatru si evita sa urmezi tratamente-minune sau sa ii administrezi bebelusului medicamente sau suplimente fara sa te consulti cu un specialist.

Nu trebuie sa faci totul perfect

Mamicile simt mai multe presiuni dupa nastere: isi doresc sa se descurce excelent cu cel mic, sa faca fata noptilor nedormite, sa isi mentina relatia cu partenerul, sa scape de kilogramele acumulate in timpul sarcinii. Pe scurt, isi doresc sa fie niste super-mame. Insa adevarul este cu totul altul. Nu trebuie sa faci mereu totul perfect si ai voie sa gresesti. Nu trebuie sa arati ca un fotomodel la trei luni dupa ce ai nascut si nimeni nu te va judeca pentru ca iti este mereu somn. Cel mai bun lucru pe care il poti face pentru a fi o mama buna este sa ai incredere deplina in tine si sa te eliberezi de orice presiune sociala pe care ai putea sa o resimti.

Este in regula sa ceri ajutorul celor dragi

Si pentru ca vorbeam de perfectiune, afla ca nu este nevoie sa faci totul singura. Daca ai un partener care iti este alaturi, o familie care te sustine sau niste prieteni de nadejde, nu ezita sa le ceri ajutorul. Si, mai important, nu apela la ei abia in momentul in care te simti complet epuizata. Daca iti conservi energia, si starea ta de spirit se va imbunatati simtitor si vei avea chef de plimbari in aer liber cu cel mic si de joaca la nesfarsit.

Tu ce ti-ai fi dorit sa stii inainte sa devii mamica? Ce sfaturi te-au ajutat cel mai mult?