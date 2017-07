Muschii posteriorului te ajuta la mers, sarit sau catarat. Asadar, acestia sunt cel mai bine lucrati si tonifiati atunci cand alergi, faci alpinism, mergi cu bicicleta, patinezi sau practici orice sport in care iti folosesti foarte mult picioarele. Oricare dintre sporturile de mai sus poate fi practicat in natura, fara sa fii nevoita sa te inchizi ore in sir intr-o sala de fitness. Si in acest fel il eviti si pe tipul acela enervant care face trei flotari, apoi petrece minute in sir admirandu-si muschii in oglinda.

Iata cele 5 sporturi care lucreaza cel mai bine fesierii:

1. Ciclismul, tenisul si voleiul pe plaja

Mersul pe bicicleta este foarte eficient atunci cand vrei sa ai un fund si picioare tonifiate. Testeaza-ti limitele si intareste-ti si mai tare muschii stand pe sa atunci cand urci cu bicicleta un deal. Pentru asta vei avea nevoie de o bicicleta pe masura, perfecta pentru pedalat prin oras sau parcuri sau una pe care sa o iei cu tine cand te dai pe poteci si la munte. Aici poti alege dintr-o multime de modele, pentru toate gusturile si la cele mai bune preturi.

Si tenisul sau voleiul sunt o idee buna atunci cand iti doresti un posterior perfect. Sunt sporturi care implica o varietate de miscari si aplecari pe care trebuie sa le efectuezi si care iti vor lucra fesierii fara sa fii nevoita sa mai platesti abonament la sala.

Daca nu suporti ideea de a petrece ore in sir intr-o sala, pe o banda de alergat, dar totusi iti place ideea de jogging, ia-ti incaltarile sport si fugi in parc, pe stadion sau pe un bulevard aerisit. Sporturi ca fotbal, lacrosse sau hochei implica si ele alergat sau numeroase miscari pe care trebuie sa le efectuezi din picioare. Intereseaza-te daca la tine in oras sunt echipe in care te poti inscrie sau convinge-ti prietenele sa faceti echipe si sa jucati pe cont propriu. Sprinturile specifice acestor sporturi sunt un exercitiu ideal pentru muschii posteriorului, dar si ai picioarelor. In plus, topesc caloriile si iti imbunatatesc rezistenta la efort.

3. Alpinismul

Fesierii joaca un rol important in alpinism, sport care iti va imbunatati nu doar tonusul fizic, dar si pe cel mintal. Iar daca efortul de a urca pe munte ti se pare prea mare sau nu ai curaj pentru asta, incearca sa urci scari in alergare si vei obtine un efect similar.

Care dintre aceste activitati iti face cel mai mult cu ochiul?

Sursa foto: Shutterstock.com