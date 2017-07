Zona intima feminina necesita nu doar un ritual separat de igiena si ingrijire, ci si produse destinate special mentinerii echilibrului natural al corpului. pH-ul vaginal este mai acid decat cel al pielii motiv pentru care gelurile de dus sau sapunurile obisnuite nu sunt cea mai sigura metoda pentru a asigura igiena si ingrijirea potrivite acestei zone delicate.

Foloseste produse speciale pentru igiena intima

Unul dintre motivele pentru care trebuie sa eviti folosirea sapunului obisnuit in zona intima este faptul ca acesta poate distruge flora bacteriana naturala a vaginului, bariera care sta intre tine si infectii. O alta greseala frecventa pe care o fac femeile in toaleta vaginului este spalatura interna. Chiar si atunci cand aceasta include agenti cu un pH mai bland, poate duce la iritatii, uscaciune si infectii. Irigatiile vaginale nu sunt o metoda de curatare si toaletare zilnica ci se utilizeaza doar in cazul unor afectiuni si exclusiv la recomandarea medicului, cu ajutorul dispozitivelor speciale.

O buna parte dintre femei prefera gelul de dus sau sapunurile obisnuite datorita aromelor acestora care ar acoperi mirosul corpului. Fiecare vagin in parte are un miros specific, absolut natural. Acesta devine neplacut doar in urma unei ingrijiri necorespunzatoare sau a unor infectii. Prin urmare, parfumurile nu doar ca nu sunt utile ci pot fi de-a dreptul daunatoare florei vaginale.

Pentru rutina zilnica, este suficient sa cureti labiile si vulva cu un gel special. Alege Imacul’eau, un gelul intim natural, pe baza de aloe vera si musetel, fara parfum sau aditivi care pot produce neplaceri. Alaturi de ingredientele vegetale, gelul si servetele intime din aceasta gama contin apa pura glaciara din Elvetia care ofera o senzatie de prospetime pe durata intregii zilei.

De asemenea, Imacul’eau contine BIECOLIA, un agent protector care previne colonizarea bacteriilor, si acid lactic pentru mentinerea unui pH sanatos. Aloe vera anterior mentionata a fost inclusa in formula Imacul’eau datorita proprietatilor sale antiinflamatoare iar musetelul a fost ales pentru ca hidrateaza si calmeaza pielea. De asemenea, formula unica Imacul’eau contine extract de orhidee pentru o senzatie placuta de hidratare si catifelare a pielii.

Alege lenjerie intima din fibre naturale

Lenjeria este extrem de importanta pentru mentinerea sanatatii intime. Tesaturile sintetice impiedica pielea sa respire iar acest lucru duce la excesul de umezeala si de caldura. Prin urmare, lenjeria din poliester, de exemplu, ofera mediul propice dezvoltarii microbilor si trebuie inlocuita cu piese din bumbac. O alta recomandare la fel de importanta este evitarea pantalonilor foarte stramti. Desigur, purtarea lor din cand in cand nu e neaparat exclusa insa atunci cand astfel de tinute sunt imbracate in fiecare zi pot produce leziuni la nivelul pielii prin care vor patrunde microbii si astfel pot aparea infectii.

Schimba des tampoanele sau absorbantele

Asa cum spuneam anterior, mediul umed si calduros este ideal pentru dezvoltarea microbilor. Riscul de infectii este mai mare in timpul menstruatiei si cea mai simpla modalitate de a-l evita, pe langa toaletarea cu produse speciale de ingrijire, este schimbare absorbantelor sau a tampoanelor o data la cel mult 4 ore. Regula se aplica si in cazul absorbantelor zilnice.

Mergi regulat la control

Desi de multe ori afectiunile genitale se manifesta prin simptome specifice, usor de tratat, altele sunt depistate cand e deja foarte tarziu. Tocmai de aceea este extrem de important sa mergi la medicul ginecolog regulat, chiar daca nu ai senzatii neplacute in zona genitala.

Nu uita de produsele destinate ingrijirii intime. Atunci cand esti acasa, te poti bucura de igiena desavarsita oferita de gelul Imacul’eau iar atunci cand esti plecata in vacanta poti folosi cu incredere servetelele umede cu aceeasi formula de ingrijire si curatare delicata. Mai mult de atat,in farmaciile Sensiblu in perioada 15 iulie -15 august, beneficiezi de o reducere de 25% la gelul intim Imacul’eau (14, 62 lei) si la servetele umede Imacul’eau (7, 12 lei). Gasesti aici mai multe despre promotie.

Foto prima pagina eldar nurkovic/Shutterstock