Fie ca ne place sau nu, banii reprezinta o componenta importanta a vietii noastre. Unii dintre noi au un talent innascut in face bani in timp ce altii se lupta. Iata 7 lucruri pe care oamenii care prospera financiar le fac si pe care le poti pune in aplicare si tu.

Cum sa ai mai multi bani

Foto: pathdoc, Shutterstock

1. Stabileste-ti o intalnire saptamanala cu banii

Studiile arata ca milionarii petrec, in medie, 8,4 ore pe luna gestionand-si si planificandu-si finantele.Multi oameni spun ca vor sa devina milionari insa cei mai multi nu aloca timpul si energia necesare pentru a asta. Nu face aceasta greseala. Aloca cel putin o ora pe saptamana pentru finantele tale. Actualizeaza-ti bugetul, revizuieste cheltuielile viitoare, plateste-ti facturile si rezolva orice alte chestiuni financiare urgente.

2. Aloca 20 de minute saptamanal pentru educatia ta financiara

Nu incerca sa devii un expert peste noapte.. Alocati 20 de minute pe saptamana pentru a-ti imbunatati educatia financiar in privinta finantelor personale.. Alege un subiect pe saptamana si cititi doar despre acel subiect pana cand il intelegi, apoi treci la altceva.

3. Discuta cu oamenii pe care ii admiri

Pe masura ce incepi sa afli despre subiecte precum economisirea, creditarea, datoriile, investitiile, strategiile de pensionare, incepe sa aplici ceea ce inveti vorbind despre aceste subiecte cu oamnenii pe care ii admiri, ii cunosti si au succes in viata lor financiara. Intreaba-i despre succesele si esecurile lor.