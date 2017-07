Sloganul campaniei, \"Campionii indepartarii grasimii arse!” te provoaca sa alegi solutia Sano Forte potrivita si sa te bucuri de o bucatarie stralucitoare! Descopera spotul campaniei aici: You Tube si website-ul de prezentare aici: Web

Iar pentru iubitorii de selfie zambaret am pregatit un concurs cu premii speciale, dedicate curateniei in bucatarie. Detaliile pe pagina de Facebook Sano Romania.

Campania o puteti urmari pe cele mai cunoscute canale TV, in mediul online, in publicatiile de specialitate dar si in magazine, marcata la raft.

Sano FORTE Plus

Pulverizator, 750ml

Pulverizator, 500ml* (*disponibil in curand)

Detergentul degresant SPUMA indeparteaza grasimile arse si murdaria oferind o curatare rapida fara inmuiere (timp de actiune 2-3 minute).

Se aplica prin pulverizare. Este ideal pentru suprafete medii si mari: gratare, plite, pereti de ceramica, cuptoare, aragazuri, tavi, etc. Se aplica mult mai usor pe aceste suprafete datorita formulei sale spuma lichida. Cu o concentratie mai mare de soda caustica, formula curata eficient chiar daca produsul este aplicat in mod dispersat. Pentru protectia copiilor, produsul este dotat cu capac special.

Sano FORTE Plus

Gel Concentrat, 500ml

Cel mai nou detergent degresant concentrat, in formula GEL, destinat curateniei din bucatarie. Acesta indeparteaza grasimile arse si murdaria. Datorita formulei vascoase exista un timp de contact mai mare al produsului cu suprafata de curatat.

Se aplica cu buretele sau direct pe zona dorita. Este ideal pentru suprafetele medii si mici: oale, tigai, vase termorezistente, cuptoare, aragaze dar si a altor suprafete. Formula gel permite o actiune mult mai precisa asupra murdariei, fara sa stropeasca alte zone. Produsul nu are un miros intepator si este extrem de eficient. De aceea este preferat si utilizat frecvent in rutina de curatenie a casei. Sano Forte Plus Gel Concentrat are o cantitate mai mare de agenti activi de suprafata.

Produsele sunt disponibile in retelele comerciale: Cora, Carrefour, Auchan, Profi, Metro, Penny, Hornbach, Selgros, Dedeman, in magazinele traditionale din apropierea dvs, dar si online.

In Romania, SANO este prezent de mai bine de 15 ani si are un portofoliu de peste 400 de produse intr-o varietate de categorii: articole de toaleta si igiena personala, scutece pentru adulti si copii, produse de curatenie si mentenanta, detergent pudra, lichizi si balsamuri de rufe, insecticide si pesticide, produse din hartie si produse dedicate segmentului HoReCa si industrial.

Grupul Sano detine in Romania brandurile de cosmetica Careline si Natural Formula.