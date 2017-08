Daca ai un catel (asa ca mine) sau pur si simplu daca iubesti cainii, stii cata bucurie aduce in viata un prieten cu blana si patru labute. Cine nu isi doreste sa aiba parte zilnic de iubire neconditionata, afectiune, prietenie, loialitate si pupici?

Din fericire, beneficiile deciziei de a dopta un caine sunt cu mult mai numeroase. Prezenta unui caine este excelenta pentru controlul nivelului de stres, scaderea tensiunii arteriale si chiar scaderea riscului de astm la copii. Iar acum, un nou studiu, publicat in Jurnalul de Epidemiologie si Sanatate Comunitara, a aratat ca un caine te poate face mai activa - mai ales in zilele in care altfel ai fi sedentara (sa ne gandim la zilele mohorate de toamna, de exemplu).

Studiul a evaluat datele privind conditiile meteorologice si activitatea fizica a peste 3 000 de participanti timp de sapte zile. In mod surprinzator, au descoperit ca persoanele care plimba caini sunt mai active decat cele care nu au un patruped. In mod surprinzator, rezultatele au aratat, de asemenea, ca persoanele care plimba caini au fost mai active intr-o zi cu vreme urata decat o persoana care nu are un caine intr-o zi cu vreme frumoasa. Acest lucru inseamna ca prietena ta Elena, posesoarea unui dalmatian pe nume Toy, are un stil de viata mai activ decat Denisa, care nu are nici un animal de companie, chiar daca celelalte detalii ale vietii lor sunt asemanatoare.

Potrivit cercetatorilor, acest lucru inseamna ca a avea un caine este o modalitate excelenta de a te motiva sa ramai activa, mai ales in acele zile cu vreme rece si urata, cand esti in pericol sa iti petreci weekendul in pat uitandu-te la Netflix. Rezultatele au aratat ca, in zilele cu cele mai nefavorabile conditii meteorologice, persoanele care au caini au fost cu 20% mai active, ceea ce sa tradus in aproximativ 30 de minute de activitate fizica zilnica. Si, desi acest lucru nu pare prea mult pentru cineva tanar si activ, implicatiile sunt uriase atunci cand vine vorba de prevenirea bolilor generate de un stil de viata sedentar. Printre acestea se numara afectiunile cardiace si accidentele vasculare cerebrale. Iti multumesc, Oona!