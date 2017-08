Desi lucreaza la fel de mult ca partenerii lor, tot femeile sunt cele care se ocupa de treburile casnice, in special de curatenie, gatit sau facut piata. Un studiu recent al Univeristatii din Indianapolis si al Oficiului pentru Statistica arata ca inclusiv in cuplurile in care femeia castiga mai multi bani, responsabilitatea treburilor casnice este tot a ei.

Printre treburile casnice care sunt percepute ca fiind „traditional responsabilitatea barbatului” se numara tunderea ierbii din gradina, reparatiile de rutina prin casa sau golirea cosului de gunoi. In conditiile in care un alt studiu arata ca femeile petrec de doua ori mai mult timp ocupandu-se de treburi prin casa, adica un total de 2 ore si 15 minute zilnic, fata de doar 1 ora si 25 de minute, cat timp pierd barbatii. Daca te-ai decis sa schimbi situatia si sa iti convingi partenerul sa impartiti in mod egal treburile casnice, iata cum poti face acest lucru fara ca intre voi sa apara o cearta:

Trezeste-i interesul cu un aparat care va deveni „jucaria” lui preferata

Daca iubitul tau se plange de cat de greu ii este sa faca curatenie sau sa spele geamurile, iar fiecare discutie se incheie cu o cearta sau cu o capitulare din partea ta, solutia este sa ii trezesti interesul cu un aparat pe care sa il foloseasca cu placere. Asa cum fiecare barbat are o bormasina ascunsa pe undeva prin debara, pe care o foloseste cu mandrie de fiecare data, asa il poti convinge si sa te ajute. De exemplu, arata-i acest aspirator de ultima generatie, cu functii pe care niciun barbat nu se va putea abtine sa le incerce si il vei vedea cum devine brusc pasionat de noua lui „jucarie”. Dupa cum vezi, acest aparat electrocasnic este suficient de puternic incat sa se descurce perfect la treaba si sa iti curete complet locuinta, asa ca nu va trebui sa iti mai faci griji pentru cat de meticulos a fost iubitul tau in a curata chiar si colturile incaperilor.

Lasa-l sa se ocupe de lucrurile la care se pricepe

Daca iubitul tau prefera sa spele farfuriile, dar uraste sa stearga geamurile, va puteti imparti sarcinile astfel incat niciunul dintre voi sa nu se ocupe de lucrurile pe care le detesta. Unele persoane ar prefera oricand sa faca o curatenie luna in baie, decat sa curete un aragaz sau un cuptor pline de grasime si resturi. Daca va impartiti responsabilitatile astfel, partenerul tau nu se va mai sustrage de la treburile casnice si nu isi va mai gasi scuze de fiecare data cand trebuie sa faceti curat prin casa. Procedeaza la fel si atunci cand gatiti: regula „unul gateste, celalalt spala vasele” iti da garantia ca niciunul dintre voi nu va munci mai mult ca celalalt si ca veti economisi timp.

Psihologul Joshua Coleman recomanda, in cartea sa „The Lazy Husband: How to Get Men to do More Parenting and Housework”, trei strategii prin care partenerul de cuplu poate fi convins sa ajute mai mult la treburile casei. Prima presupune sa abordezi situatia cu mult tact si sa initiezi o discutie de negociere si compromis. A doua este bazata pe un studiu care arata ca barbatii care se simt iubiti si apreciati sunt mai dispusi sa ajute la treburile casnice, in comparatie cu cei care sunt criticati pentru eforturile lor. A treia strategie tine de asertivitate. Daca partenerul tau refuza sa te ajute, poti raspunde cu aceeasi moneda si sa incetezi sa mai depui eforturi pentru ca totul sa fie in ordine.



Purtati o discutie serioasa

Daca partenerul tau refuza sa te ajute la treburile casnice, este momentul sa ai o discutie serioasa cu el. Explica-i cu mult calm ca sunteti o echipa si ca nici tu nu ai suficient timp sau energie pentru a le face pe toate singura. Intreaba-l cum s-ar simti daca rolurile ar fi inversate si el ar trebui sa se ocupe de unul singur de treburile casnice. Incearca insa sa nu duci discutia in zona reprosurilor sau amenintarilor, oricat de suparata ai fi, intrucat nu veti ajunge la nicio concluzie, iar tu vei acumula si mai multe nemultumiri, recomanda psihologul recomanda terapeutul Sara Dimerman. Daca ai un partener intelegator si iubitor, o discutie matura si calma va da cu siguranta rezultate.

Tu cum imparti treburile casnice in cuplu? Ti s-a intamplat vreodata sa fii singura care se preocupa de aceste lucruri? Cum ai rezolvat situatia?

Sursa foto: Shutterstock/Copyright:lipik