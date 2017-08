„Femeia mileniului trei” este cea mai complexa fiinta care a trait vreodata pe aceasta planeta, deoarece este mereu atenta la orice detaliu si isi ordoneaza viata chiar mai bine decat cei mai organizati profesionisti. Exista totusi momente cand femeia moderna isi pierde din stralucire, si acest lucru se intampla din cauza stresului cotidian pe care este nevoita sa-l suporte, a rutinei, a pasivitatii sau chiar a depresiei.

In opinia cunoscutului psiholog Lenke Iuhos, acesti factori externi foarte nocivi pentru starea de spirit a femeii, o face sa simta ca nu e ceva in regula cu ea, nu se mai vede frumoasa, nu se simte multumita de ea, de cum ii stau hainele, de munca ei, de familia ei, iar viata de cuplu nu mai e cum si-a imaginat-o. “Femeia moderna este mai aranjata, mai frumoasa, mai independenta decat erau femeile acum cateva decenii, ca sa nu vorbim de secole, insa sunt mult mai fragile si usor de ranit. Femeia moderna isi pune multe intrebari, isi seteaza multe obiective si provocari si este intr-o continua fuga dupa validari sociale.

Exista multe femei tinere care pur si simplu intra in depresie daca nu intrunesc un numar considerabil de like-uri pe Facebook la o fotografie. Este cel mai uzual exemplu, care ne arata ca validarea sociala a devenit primul element pe o lista de prioritati. Toata aceasta goana de validare fortata primeste raspunsuri politicoase din partea barbatilor sau chiar din partea femeilor, deoarece fiecare raspuns afirmativ ascunde, in fapt, un scop ascuns. Intr-un final, femeile vor fi dezamagite daca merg pe aceasta strategie, deoarece se vor lovi de o realitatea crunta: nimeni nu te valideaza gratuit. Feminitatea functionala se cultiva prin puterea ta, prin gandurile tale, prin atitudinea ta fata de semnele venite din jurul tau. Multe femei se sperie din cauza trecerii timpului, crezand ca isi vor pierde din femininatate si din frumusete . In realitate, daca isi focuseaza frumusetea pe atitudine, pe putere, pe educatie, frumusetea unei femei va ramane vie toata viata”, declara psihologul Lenke Iuhos.

Totodata, specialistul in psihologia relatiilor de cuplu le recomanda tuturor femeilor sa puna accent pe iubire, deoarece iubirea este transformatoare, sa isi proiecteze secunda de secunda viata, sa faca sport, sa manance sanatos si sa fie deschise la tot ceea ce e nou. Acestea sunt cele 7 secrete ale feminitatii functionale: