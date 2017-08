1 iulie 2017 detine recordul celei mai calduroase prime zi a acestei luni, din ultimii 60 de ani, in Romania. De altfel, incalzirea globala si distrugerea stratului de ozon cresc sansele de cancer de piele cu 3-5% pentru fiecare procent de strat de ozon deteriorat, conform unui studiu despre efectele incalzirii globale asupra pielii. In acest context, expunerea la soare este riscanta, mai ales pentru persoanele cu ochi deschisi la culoare si ten alb, clasificate in tipul de piele I si II. Iata cateva dintre problemele de sanatate pe care le poti provoca, daca dedici vara bronzatului:

1. Melanomul

Melanomul nu este cea mai raspandita forma de cancer de piele, dar este cea mai periculoasa, pentru ca celulele canceroase se raspandesc rapid. El este declansat de cresterea necontrolata a numarului de melanocite, celulele care produc si sintetizeaza melanina, substanta naturala care pigmenteaza pielea, firele de par, dar si irisul. Afla mai multe despre melanom, inainte de a te expune din nou, la plaja.

Expunerea excesiva la radiatiile UV este un factor de risc in dezvoltarea acestei maladii, mai ales ca nici nu e nevoie sa ajungi la plaja, pentru ca solarul are aceleasi efecte. Din momentul intrarii in contact cu pielea, aceste radiatii schimba structura ADN-ului celular, moment ce poate produce o anomalie care sa declanseaza aparitia melanomului. Un cumul de factori de risc, precum pielea foarte alba, numarul crescut de alunite, imunitatea scazuta si expunerea indelungata la razele UV poate fi declansatorul acestei maladii fatale.

Majoritatea cazurilor de melanom apar la persoanele de peste 50 de ani, insa boala se poate dezvolta la orice varsta, pe orice zona a pielii. Viziteaza-ti dermatologul regulat, mai ales daca mersul la plaja reprezinta una dintre activitatile principale ale verii.

2. Imbatranirea prematura a pielii

Expunerea la soare poate determina pana la 90% dintre schimbarile vizibile asociate cu imbatranirea pielii, sustine Organizatia Mondiala a Sanatatii. In timp ce imbatranirea este un proces ce depinde majoritar de grupul etnic si de mostenirea genetica a indivizilor, un studiu realizat intre 1977 si 2014 concluzioneaza ca factorul extern determinant in accelerarea procesului este expunerea la soare.

Studiul a presupus analizarea a 102 perechi de femei gemene daneze, alaturi de 162 de englezoaice. Semnele imbatranirii (riduri, pete, piele uscata, par alb) au diferentiat nu doar femeile de aceeasi varsta, dar si perechile de gemene, cele expuse soarelui pentru o perioada mai mare aratand mai in varsta.

Recomandarile sunt cunoscute, dar prea putin aplicate: pentru a pastra sanatatea pielii, foloseste crema cu SPF chiar si la plimbare, evita expunerea la soare in orele de varf, foloseste imbracaminte adecvata, acopera-ti zonele cu multe alunite.

3. Deteriorarea vederii

Razele ultraviolete pot afecta si ochii, de aceea este important sa folosesti ochelari de soare cu protectie UV, la plaja. Desi pleoapele au rolul de a proteja globul ocular, tesutul acestora este foarte subtire si fragil. Razele UV care patrund dincolo de ele deterioreaza ochiul, provocandu-i numeroase probleme.

Printre ele se afla cancerul la ochi, melanomul intraocular, cataracta sau arderea corneei. Riscurile cresc in functie de momentul zilei si de eventuala medicamentatie.

Foloseste ochelari de soare cu lentile mari, care sa acopere tot ochiul si sa blocheze lumina sa patrunda prin colturile ochelarilor. Daca esti fotosensibila, poti apela la lentile inchise la culoare. Asigura-te ca ochelarii au protectie UV, majoritatea nu au. In medie, acestia permit trecerea a 90% dintre razele UV spre ochi.

Speram ca nu ti-am eclipsat entuziasmul legat de vacanta la plaja, insa este important sa-ti alegi solutiile de protectie, inainte de a te expune. Informeaza-te asupra caracteristicilor pielii tale si care sunt riscurile asociate cu soarele si bucura-te de perioada de relaxare, in mod responsabil.