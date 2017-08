In timpul pubertatii, increderea in sine a fetelor scade. Cel mai recent studiu Always Confidence & Puberty1 arata ca jumatate dintre fetele aflate in perioada pubertatii se simt paralizate de teama de esec. Aceasta teama este atat de intensa, incat multe fete renunta la oportunitati importante, precum acceptarea provocarilor si incercarea unor lucruri noi. Always, lider mondial in domeniul produselor de ingrijire intima pentru femei, isi continua misiunea de a opri aceasta scadere a increderii si a schimba modul in care fetele percep obstacolele, incurajandu-le sa imbratiseze esecul ca parte a procesului de invatare si un pas esential in dezvoltarea fiecarei persoane.

Potrivit studiului, 80% dintre fete simt ca presiunea de a-i multumi pe altii si de a fi perfecte duce la un sentiment de teama in fata oricarei greseli comise, iar 75% sunt de acord ca retelele de socializare reprezinta un factor cheie in alimentarea acestui sentiment. Dar experienta, impreuna cu cercetarile recente, arata ca perseverenta dupa un esec este, de fapt, cheia invatarii si dezvoltarii unor noi abilitati. Always vrea sa incurajeze toate fetele sa accepte esecul atunci cand acesta are loc si sa foloseasca aceasta experienta ca pe un instrument pentru a-si dezvolta increderea, incurajandu-le sa mearga mai departe #CaOFata.

Pentru a aduce la lumina aceasta problema si pentru a inspira fetele sa mearga mai departe chiar si dupa un esec, Always a colaborat cu regizorul Lucy Luscombe pentru a ilustra ce simt fetele in legatura cu ideea de esec, in special in timpul pubertatii. Intr-o noua abordare a campaniei, cel mai recent videoclip #CaOFata, urmareste un grup de fete intr-o zi din viata lor la scoala. De la proiecte scolare, repetitii de actorie, meciuri de sah si multe altele, fetele sunt observate in situatii reale care surprind intensitatea sentimentului de teama ca nu se vor ridica la asteptarile celor din jur. Urmariti videoclipul si alaturati-va apelului nostru pentru acceptarea esecului ca pe un combustibil care te ajuta ca mergi mai departe: http://y2u.be/XT4DA1meSWo

„Sunt un mare fan al campaniei Always #CaOFata si sunt incantata sa fac parte din aceasta miscare importanta”, spune Lucy Luscombe. „Imi amintesc de atatea momente in care m-am simtit impietrita de teama ca voi esua si de efortul pe care a trebuit sa il depun pentru a evita esecul, dar am fost inspirata de fetele pe care le-am intalnit in timpul filmarilor. Scopul meu este ca acest videoclip sa ne ajute sa remodelam modul in care ne gandim la obstacole si sa ne incurajeze sa inspiram fetele sa vada aceste experiente ca pe o cale de a-si dezvolta increderea in sine si de a merge mai departe indiferent de obstacole.”

Pe masura ce se apropie de maturitate si privesc inapoi, multe fete recunosc ca momentele in care s-au luptat cu anumite obstacole le-au ajutat sa devina mai rezistente. De fapt, primele trei lucruri castigate din trecerea printr-un esec sunt cunoastere, forta si incredere sporite. Acesta este motivul pentru care este important ca societatea sa incurajeze fetele sa continue sa mearga mai departe, sa incerce chiar si atunci cand nu reusesc imediat. Cercetarile arata ca ele au nevoie de acest sprijin social pentru a se dezvolta cu adevarat. De fapt, mai mult de 80% dintre fete sunt de acord ca, in cazul in care fetele ar simti ca esecul este acceptat, in timpul pubertatii, ar continua sa faca lucrurile pe care le iubesc, sa accepte mai multe provocari si ar avea mai multa incredere in fortele proprii.

„Sa aflam din rezultatele studiului Always Confidence & Puberty ca una din doua fete simte ca ar fi respinsa de societate daca ar esua, este foarte trist, dar mai ales alarmant,” a spus Michèle Baeten, Always Associate Director, Procter & Gamble. „Always va face tot posibilul pentru a normaliza esecul si a-l transforma in ceva de care nu ar trebui sa ne fie teama, fiind crucial pentru crestere si incredere. Scopul nostru este acela de a crea un mediu in care fetele simt ca au un sprijin complet pentru a incerca lucruri noi, pentru a face greseli si sunt incurajate sa continue.”

Alatura-te campaniei Always si incurajeaza fetele din intreaga lume sa continue chiar si atunci cand au parte de un esec. Distribuie o postare, un videoclip sau o fotografie prin care arati cum incerci, esuezi, inveti si continui #CaOFata pentru a inspira si alte fete sa faca la fel.

Rezultate cheie ale studiului Always Confidence & Puberty Wave V

Peste jumatate dintre fete isi pierd increderea la pubertate.

50% dintre fete se simt paralizate de teama de esec in timpul pubertatii.

7 din 10 fete evita sa incerce lucruri noi in timpul pubertatii, deoarece le este frica sa esueze si 6 din 10 fete au spus ca esecul in timpul pubertatii le-a determinat sa renunte.

Jumatate dintre fete simt ca societatea respinge fetele care nu reusesc.

8 din 10 fete simt ca presiunea societatii de a-i multumi pe altii si de a fi perfecte este factorul cheie care contribuie la teama fetelor de a esua in timpul pubertatii.

75% dintre fete sunt de acord ca retelele de socializare contribuie la teama fetelor de a nu reusi in timpul pubertatii.

Cele mai bune trei lucruri pe care fetele le castiga prin perseverenta dupa un esec sunt cunoastere, forta si incredere sporite.

Peste 80% dintre fete sunt de acord ca, in cazul in care fetele ar simti ca este in regula sa aiba parte de esec in timpul pubertatii, acestea ar continua sa faca lucrurile pe care le iubesc, sa accepte mai multe provocari si ar fi mai increzatoare.

Despre Always #CaOFata

Miscarea Always #CaOFata este alimentata de milioane de fete din intreaga lume care fac din #CaOFata sa insemne lucruri uimitoare. Campania a fost lansata in iunie 2014 si a fost inspirata de faptul ca inceputul pubertatii si prima menstruatie marcheaza momentul cu cel mai mic nivel de incredere pentru fete. Always a demonstrat efectul profund pe care fraza „ca o fata” il poate avea asupra increderii in sine a fetelor si a inspirat o miscare care a inceput sa schimbe perceptia publica. Dupa vizionarea videoclipului Always #CaOFata, majoritatea oamenilor (76% dintre femeile cu varste cuprinse intre 16 si 24 de ani si 59% dintre barbati) a spus ca videoclipul le-a schimbat perceptia cu privire la fraza „ca o fata” 2, in conformitate cu studiul Always Confidence & Puberty Wave II. Dar Always nu s-a oprit acolo. In anul 2015, un nou studiu Always3 a aratat ca 72% dintre fete simt ca societatea le limiteaza, spunandu-le ce ar trebui si nu ar trebui sa faca sau sa fie. Mai mult, peste jumatate dintre fete considerau ca limitarile societatii ar fi aceleasi sau mai grave pe masura ce vor inainta in varsta. Always nu a vrut sa accepte acest lucru si a lansat campania De neoprit #CaOFata in iulie 2015 pentru a permite tuturor fetelor sa arate lumii ca pot sa faca sau sa fie absolut orice. In martie 2016, Always a abordat discriminarea subtila transmisa prin imaginile de tip emoticon folosite pe retelele de socializare, iar conversatia generata de Always a determinat consortiul UNICODE sa regandeasca setul de imagini de tip emoticon, lansand 44 de noi imagini ce ilusteaza fete in ipostaze puternice. Cele 44 de emoticoane noi sunt acum disponibile pe orice telefon mobil din lume. In urma celui mai recent studiu, in iunie 2016, brandul a lansat noi informatii, constatand ca jumatate dintre fete renunta la sport pana la varsta de 17 ani si ca sapte din zece fete nu se simt incurajate sa joace, in ciuda datelor care leaga participarea sportiva de cresterea increderii in sine. Pentru a ajuta fetele sa nu renunte la sport, Always a lansat initiativa Continua sa joci - #CaOFata, care s-a desfasurat in aceeasi perioada cu Jocurile Olimpice de la Rio 2016 si a fost sustinuta de peste 30 de sportivi olimpici. Rezultatul campaniei consta in faptul ca 70% dintre oameni cred acum ca fetele ar fi mai increzatoare daca ar practica un sport4. Pentru mai multe informatii despre miscarea Always #CaOFata, vizitati www.always.com.

