Cursurile auto sunt doar primul pas din tot ceea ce inseamna sa devii sofer. Multi dintre proaspetii posesori de carnet se inscriu la cateva sedinte suplimentare, sau aleg sa ia cateva lectii in plus de la o persoana apropiata, inainte de a-si face curajul sa iasa singuri pe sosele.

Dar nici asta nu e tot: este nevoie sa te familiarizezi cu tot soiul de detalii tehnice, pentru a te simti in siguranta si pentru a-ti cunoaste cat mai bine masina. Desi suna ca un cliseu, femeile au nevoie mai mult decat barbatii de astfel de cunostinte, din simplul motiv ca multi dintre ei au crescut cu imaginea tatalui sau a bunicului realizand reparatii in garaj sau in atelierul de lucru.

Ti-am pregatit o lista cu 7 informatii esentiale, care iti sunt utile de fiecare data cand te afli la volan, in special daca esti incepatoare in ale sofatului:

1. Primele drumuri la volan, dupa ce ai intrat in posesia permisului auto, nu trebuie realizate pe cont propriu, ci in prezenta unui insotitor, pe scaunul din dreapta. Vei constata, la prima incercare solo, ca te-ai obisnuit sa ai alaturi inca o pereche de ochi si ca aceasta varianta iti ofera mai multa incredere. Cum instructorul nu te mai poate ajuta acum, cere unei persoane apropiate, care da dovada de o prezenta calma, sa te insoteasca pentru cateva sesiuni de sofat. Daca are si cunostinte auto, va fi un adevarat copilot.

2. Nu iti pierde motivatia, daca primele iesiri pe sosea nu se desfasoara prea bine, in ciuda faptului ca ai luat examenul auto cu brio. Sofatul este una dintre ocupatiile care cer mult exercitiu, conducatorii auto experimentati fiind de parere ca te poti numi cu adevarat sofer doar dupa aproximativ doi ani de condus in mod constant.

- pozitia centurii, a oglinzilor si a scaunului. Inaintea drumurilor lungi, deschide capota si realizeaza o verificare la rece a nivelului uleiului de motor. Asigura-te, totodata, ca rezervorul pentru lichid de parbriz este plin si ca lichidul este adaptat conditiilor meteo (exista variante pentru vara sau iarna).

4. Cele mai frecvente greseli pe care le fac soferii incepatori sunt legate de manevrele de parcare incorecte, ajungandu-se pana la zgarieturi pe suprafata masinii si chiar tamponari. De obicei, micile incidente nu se intampla pe strada, ci in garaj, curte sau in parcarea din fata blocului. Daca locuiesti la casa, poti simplifica modul in care parchezi, montand o usa automata la intrarea in garaj, sau o poarta culisanta la intrarea in curte, pentru care vei avea nevoie de un sistem special de automatizare.

5. Nu alege o masina puternica, care atinge viteze impresionante. Nu numai ca lipsa de experienta nu iti permite inca sa controlezi un motor puternic, dar orice sofer cu vechime iti va spune ca prima masina pe care o vei detine poate fi considerata de test. Vor exista greseli, mici zgarieturi si nu vei face drumuri lungi, in primii 1-2 ani, asa incat o investitie majora nu este cea mai buna idee. Asta nu exclude, desigur, alegerea unui automobil care ofera un nivel ridicat de siguranta.

6. La in calcul incheierea unei polite CASCO. Ce-i drept, costurile nu sunt mici, dar daca exista un moment in viata ta de sofer cand ai cea mai mare nevoie sa te simti in siguranta, acela este momentul in care faci primii pasi in trafic.

7. Nu copia comportmentul altor participanti la trafic. Viteza legala sau interdictia de a depasi pe linia de tramvai, ca intreg setul de regulilor de circulatie nu sunt idei absurde sau norme destinate incepatorilor. Daca unii soferi cred ca au prea multi kilometri la bord ca sa le mai respecte, nu inseamna ca au dreptate. Statisticile arata ca cele mai multe accidente de circulatie sunt produse de conducatori cu experienta, care nu au avut incidente majore pana la acel eveniment si, de asemenea, ca acestea se intampla pe trasee cunoscute de soferii respectivi.

