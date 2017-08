Dr. Carmen Giuglea

Medic Primar in Chirurgie Plastica, Estetica si Microchirurgie Reconstructiva Clinica Perfect Estetic: www.carmengiuglea.ro

foto: Lyashenko Egor, Shutterstock

In cariera mea am intalnit atat persoane care nu aratau foarte bine, dar care erau deosebit de joviale, tonice, increzatoare in sine, cat si persoane care aveau trasaturi armonioase, aproape perfecte, un corp la fel, dar care aveau o mica imperfectiune careia ii dadea o atat de mare importanta, incat ajunsese un complex. Intre aceste doua extreme se afla insa majoritatea oamenilor. Faptul ca in ultimul deceniu s-a schimbat si in tara noastra perceptia asupra chirurgie estetice, este un lucru foarte bun, cu conditia sa nu se ajunga la exagerari. Chirurgia estetica este considerata o modalitate de corectie a unor aspect inestetice ale corpului deranjante, a unor dizarmonii de la nivelul fetei, sau a urmelor lasate de procesul de imbatranire. Ea poate aduce imbunatatiri semnificative, care sa creeze un grad de satisfactie ridicat, coroborat cu o crestere a stimei de sine si a increderii in propria persoana, deci cu o schimbare clara de atitudine. Sa incercam sa le discutam pe rand.

Cum credeti ca se poate simti o tanara fata, frumusica foc, dar care are in mijlocul fetei un nas urias coroiat? Cum credeti ca se va modifica psihicul acestei tinere, atunci cand in urma unei interventii estetice a capatat un nas armonios, proportional cu restul trasaturilor fetei? Cu siguranta se va simti o alta persoana, mult mai multumita de noul ei aspect si cu o alta atitudine. Dar daca are si urechi clapauge, pe care si le mai ascunde sub un par lung, dar si-ar dori sa-si prinda parul si nu poate?

Dar tanara femeie, care si-ar dori sa aiba sani feminini si acestia nu i s-au dezvoltat? Unele se impaca cu situatia, dar altele se simt complexate, folosesc diverse artificii vestimentare, dar se rusineaza in intimitate cu un barbat. Ea este de asemenea un bun exemplu in care un defect de dezvoltare se poate corecta printr-o interventie de chirurgie estetica, cu un efect spectaculos, rapid si de lunga durata. Caci trebuie sa recunoastem ca sanii sunt atributul principal al feminitatii, si crerea lor are acest efect, de feminizare suplimentara a pacientei. Efect foarte benefic, deloc de neglijat.

Exista insa si situatii neplacute in care sanii s-au dezvoltat anormal de mult pe un trup subtirel. Si in acest caz o corectie a volumului sanilor ar crea un comfort multdorit, si ar scapa pacienta de un handicap deranjant care cu siguranta i-a afectat si imaginea de sine.

Alt exemplu ar fi o pacienta cu un corp dizarmonios constitutional, genetic, cu o constitutie masculina, sau cu niste depuneri adipoase exagerate in zona coapselor. Si acestea se pot corecta prin lipoaspiratie +/- lipofilling, cu efecte reale imediate.

O alta problema de luat in considerare este a persoanelor care incep sa imbatraneasca si isi doresc corectii care sa le compenseze modificarile aparute la nivelul fetei. Impactul psihic al nemultumirii unei femei care considera ca nu mai arata bine poate fi important, iar redarea aspectului tanar ii reda si increderea in sine. De aceea toxina botulinica, fillerele, mezoterapia, laserul PRP-ul, lipofillingul, toate sunt unelte ale chirurgiei estetice care pot face minuni uneori.

Sa ne gandim apoi la o persoana care a fost obeza, care s-a operat de stomac, a slabit 40-70kg, si a ajuns sa arate dizgratios din cauza faptului ca a ramas cu foarte multa piele in exces. Imbracata poate arata bine, dar in momentul in care se dezbraca, ii este rusine cu propriul corp si evita orice situatie in care ar putea fi nevoita sa se expuna, inclusiv momente de intimidate. Ajunge sa se izoleze intr-o oarecare masura. Solutia chirurgicala de ajustare a invelisului de piele care este in exces este cea mai buna si singura pt a recapata o imagine de sine adecvata. Marturiile celor care au trecut prin aceste experiente sunt cele mai bune argumente in favoarea faptului ca si chirurgia postbariatrica poate ajuta la recapatarea incederii in sine.

In afara de toate cele discutate mai sus, mai ramane si puterea mass media de a manipula idea de frumusete feminina in persoana uneia sau alteia din vedetele momentului. Este adevarat ca ele pot promova ideea de frumusete naturala, sau capatata prin corectii adecvate, care sa creeze un efect armonios si cu adevarat “estetic”. Trebuie insa sa ne ferim de vulgaritate sau lucruri iesite din comun, cerute uneori de paciente “pe propria raspundere”, dar care pot crea deservicii atat medicului operator, cat si intregii specialitati. De aceea trebuie mare atentie la fiecare pacienta in parte, fiecareia trebuind a i se face un profil psihologic complet. Caci este grav daca o pacienta nu va fi multumita aceasta insemnand ori ca a avut asteptari prea mari, ori ca nu a inteles care sunt limitele interventiei. Oricum ar fi, aceasta situatie este prima care trebuie rezolvata, pt a nu escalada la alt nivel.

foto prima pagina: evgeny varlamov, Shutterstock