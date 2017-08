Dupa 18 ani de locuit in casa parintilor tai, alti 4 ani de stat la camin si cativa ani buni de locuit cu chirie, vine un moment in care incepi sa te gandesti serios sa iti iei propria ta locuinta. Pe langa nevoia de a locui singura, exista si alte motive care te indeamna sa devii proprietara: dorinta de a-ti decora locuinta dupa bunul plac, nevoia de statornicie si garantia ca nu va trebui sa te mai muti niciodata din casa ta.

In Romania, numarul tinerilor cu varste cuprinse intre 18 si 34 de ani care inca locuiesc cu parintii este extrem de mare in comparatie cu media Uniunii Europene. Tara noastra se afla pe locul 5 in UE dupa ponderea tinerilor care nu locuiesc pe cont propriu, conform unui studiu Eurostat. Astfel, 68% dintre barbatii tineri locuiesc in casa parinteasca, in timp ce romancele sunt mai independente: doar 48% dintre ele nu s-au rupt inca de parinti. Daca te gandesti sa te muti la casa ta, iata care sunt cele mai importante lectii pe care le vei invata in primul an de locuit singura, in apartamentul sau casa pe care o detii cu acte:

Vei invata importanta alegerii modalitatii de plata pentru casa ta

Tinerii care vor sa isi cumpere o locuinta au la dispozitie mai multe variante: creditul Prima Casa, creditele imobiliare sau ratele la dezvoltator, fiecare avand avantajele si dezavantajele sale. In momentul in care incepi sa explorezi fiecare dintre aceste optiuni te vei uita inclusiv la ratele lunare pe care le vei plati si la valoarea dobanzilor practicate de institutiile financiare de creditare. Unele banci iti permit inclusiv sa faci simulari online, in doar cateva secunde, pentru a afla cat vei plati lunar. Daca te uiti peste aceste credite imobiliare sau prin programul Prima Casa vei observa ca ti se permite sa simulezi ratele in functie de durata imprumutului, moneda acestuia sau tipul de dobanda si ca toate costurile sunt transparente. Dupa cum observi, dureaza extrem de putin sa afli daca vei plati mai putin decat chiria cu care locuiesti acum.

Vei invata importanta negocierii contractelor pentru utilitati

Daca pana acum nu te-a interesat foarte mult cu ce furnizori de energie electrica, TV si internet avea contract proprietarul apartamentului in care locuiai cu chirie, cand te muti la casa ta aceste aspecte devin importante. Iti vei calcula fiecare banut cheltuit cu facturile, vei analiza cu mai mare atentie ofertele disponibile pe piata si vei fi mereu in cautarea unui contract mai avantajos pentru buzunarul tau. La fel de mare atentie vei acorda si modului in care iti sunt calculate cheltuielile cu intretinerea. Majoritatea companiilor sunt dispuse sa negocieze preturile contractelor sau sa iti faca o oferta, pentru a te convinge sa le devii client. De exemplu, unii cablisti iti pot oferi cateva luni de gratuitate la un contract pe doi ani sau furnizorii de energie electrica includ in pachetele lor si servicii de reparatii sau asigurari de locuinta.

Vei invata importanta securitatii casei tale

In momentul in care devii proprietara in acte, siguranta locuintei tale va trece in topul prioritatilor. Programele precum Prima Casa te obliga sa iti faci o asigurare de baza a locuintei, insa este bine de stiut ca aceasta acopera eventualele pagube in limita a 20.000 de euro, restul urmand sa fie suportat din propriul tau buzunar. Exista si asigurari facultative, prin care iti poti proteja casa inclusiv de pagubele produse de furturi sau inundatii, pentru o suma infima platita lunar. La fel de grijulie vei deveni si cu usa de la intrare si vei incepe sa te uiti cu mai mare atentie la sisteme de incuietori performante, imposibil de spart, care sa te faca sa te simti in deplina siguranta in casa ta, mai ales daca vei locui singura.

Vei invata importanta amenajarii

Primul lucru pe care il vei face cand te vei muta la casa ta va fi sa visezi cu ochii deschisi la cum ti-ar placea sa fie decorata. Acolo unde acum este un perete gol tu vei vedea tablouri, un tapet, fotografii de familie sau un televizor imens. Vei amenaja bucataria goala de zeci de ori in minte si vei cauta patul perfect pentru dormitorul tau, fara sa fii dispusa la compromisuri. Amenajarea locuintei este un pas extrem de important si nu ar trebui sa te grabesti sa iti mobilezi si utilezi complet casa, daca nu ai gasit mobilierul sau electrocasnicele pe care ti le doreai. Gandeste-te ca designul apartamentului este o investitie pentru ani de zile, iar daca rezultatul final nu arata asa cum iti imaginai, fiecare zi petrecuta in noua casa iti va aminti de acest lucru.

Sursa foto: Shutterstock/Copyright: S_L