Infertilitatea este o afectiune din ce in ce mai des intalnita in timpurile moderne. Si, cu toate ca accesul la informatie este mult mai facil, sursele de documentare sunt mai multe ca in anii trecuti, conceptiile gresite si miturile despre infertilitate continua sa existe si, mai mult, afecteaza multe cupluri ce intarzie consultul de specialitate.

Pentru a afla adevarul din spatele celor mai intalnite mituri despre infertilitate, am stat de vorba cu Andreas Vythoulkas, medic specialist obstetrica-ginecologie, cu specializare in infertilitate. Studii recente arata ca la nivel mondial, unul din cinci cupluri primeste diagnosticul de infertilitate, definit prin incapacitatea de a obtine o sarcina dupa un an, vreme in care partenerii au intretinut raporturi sexuale neprotejate si regulate. Daca iti doresti un copil, nu este deloc normal sa continui sa astepti sa apara sarcina fara sa incepi sa-ti pui intrebari despre sanatatea ta si a partenerului sau, mai mult, sa continui sa crezi tot felul de lucruri citite pe internet ori povestite de cei mai in varsta si sa intarzii astfel consultarea unui medic specialist in infertilitate, ne-a spus dr. Vythoulkas. Astfel, va propun sa aflam impreuna care este adevarul despre unele dintre cele mai cunoscute mituri despre infertilitate.

Nu e o problema ca nu raman insarcinata, sunt tanara, deci nu au cum sa fie probleme – Fals

Chiar daca varsta tanara este un mare avantaj in obtinerea unei sarcini, problemele ginecologice ale femeii pot exista cu sau fara simptome. Astfel, cele mai importante cauze ale infertilitatii de tip feminin sunt reprezentate de existenta ovarelor polichistice – aproximativ 20% dintre femeile aflate la varsta reproductiva sunt afectate de sindromul ovarelor polichistice (SOP), de prezenta endometriozei – frecvent intalnita in randul femeilor cu varste cuprinse intre 25 si 40 de ani, de instalarea menopauzei precoce – afectiune de care sufera mai mult de 5% dintre femeile aflate la varsta reproductiva. Alte cauze ale infertilitatii femine sunt infectiile inflamatorii, fibroamele uterine si polipii uterini, diverse anomalii ale colului sau vaginului. De asemenea, a adaugat dr. Vythoulkas, este foarte important de stiut ca dupa 30 de ani, rezerva ovariana a oricarei femei incepe sa scada.

Nu poate fi decat femeia de vina pentru ca nu reusim sa avem un copil – Fals

In trecut, in multe dintre cazurile de familii ce nu puteau avea copii, era ”invinuita” femeia. Studiile efectuate, a precizat dr. Vythoulkas, arata ca problemele de infertilitate in cuplu sunt impartite aproape in mod egal, astfel ca si barbatii pot avea partea lor de ”vina”. Astfel, acestia trebuie sa stie ca exista destul de multe probleme medicale care ii pot impiedica sa aiba copii. Cele mai importante cauze sunt cele legate de probleme ale spermei, existenta variocelului, a bolilor cu transmitere sexuala - Gonoreea si Chlamydia, practicarea sporturilor extreme, consumul de alcool si tutun.

Multe dintre cuplurile care au devenit parinti nu-si pun problema ca trecerea anilor le-ar putea afecta fertilitatea, astfel ca aparitia unei noi sarcini intarzie foarte mult. In acest caz, recomand acestor cupluri sa nu amane consultul la medicul specialist in infertilitate pentru a primi diagnosticul corect si tratamentul potrivit. Cauzele infertilitatii secundare sunt aceleasi cu ale infertilitatii primare la care se adauga, foarte important, trecerea anilor. Daca la barbati nu lasa atat de mari urme, in cazul femeilor vorbim despre reducerea dramatică a rezervei ovariene, a mai spus dr. Vythoulkas.

Am facut sex in ziua ovulatiei, voi ramane sigur insarcinata – Fals

Perioada de maxima fertilitate a unei femei se inregistreaza la mijlocul ciclului menstrual, ce are o durata intre 21 si 35 de zile. Ovulatia variaza intre a 10-a si a 16-a zi de dinaintea venirii ciclului menstrual, calculand din prima zi a menstruatiei. Importante pentru obtinerea unei sarcini sunt toate cele sase zile, nu doar ultima zi, astfel ca daca nu sunt alte probleme de sanatate, sarcina poate sa apara destul de usor. De asemenea, nu toate femeile care au ciclul regulat pot ramane oricand insarcinate. Este important sa fie cunoscut faptul ca nu toate femeile ovuleaza in fiecare luna, iar pentru acestea, obtinerea unei sarcini, fara sfaturile unui medic specialist in infertilitate, este mai dificila.

Greutatea femeii nu are niciun fel de importanta in procesul conceptiei - Fals

Majoritatea femeilor nu se gandeste la faptul ca numarul kilogramelor avute le-ar putea influenta fertilitatea. Dar da, kilogramele in plus sau in minus isi pun amprenta asupra fertilitatii de tip feminin, a punctat dr. Vythoulkas. Obezitatea aduce, pe langa multe alte probleme medicale, si tulburari de ovulatie, astfel ca ciclurile sunt mai scurte si mai rare. In plus, femeile supraponderale dezvolta o rezistenta mare la insulina, aceasta fiind un factor ce influenteaza nivelul hormonilor sexuali si creste predispozitia pentru aparitia sindromului ovarelor polichistice (SOV), o cauza importanta a infertilitatii de tip feminin. De asemenea, kilogramele in minus afecteaza fertilitatea prin nivelul scazut al estrogenului din corpul femeii. De cele mai multe ori, aceasta problema poate fi remediata prin acumularea catorva kilograme de catre viitoarea mamica.