Astfel, specialistul in estetica faciala, medicul Ada Epistatu, doctor in medicina dentara in cadrul Ada Dental Center ne povesteste in ce consta mezoterapia si care sunt etapele de urmat in aceasta procedura.

“Mezoterapia este un tratament nechirurgical, de injectare a unor substante in stratul superficial al pielii, numit mesoderm, pentru a reda un aspect intinerit si odihnit al pielii. Mezoterapia se adreseaza tuturor femeilor si este utila pentru rejuvenarea, reintinerirea si rehidratarea pielii. De asemenea, aceasta ajuta la cresterea tonicitatii pielii, la reducerea ridurilor superficiale si la disparitia petelor de pe fata. Dupa varsta de 30 de ani, organismul nu mai produce acid hialuronic si atunci mezoterapia poate fi privita ca un adjuvant al organismului pentru mentinerea aspectului elastic si tanar al pielii”, spune Dr. Ada Epistatu, medic specialist si founder Ada Dental Center.

Un aspect dezbatut frecvent este cel legat de ce fel de produse sunt injectate in aceasta procedura numita “mezoterapie”, iar teoriile sunt multiple, insa, in realitate, lucrurile sunt foarte clare.

“Produsele utilizate in acest gen de tratament sunt amestecuri ce contin foarte multi compusi ce sunt necesari pentru functionarea optima a celulelor pielii. Contin acid hialuronic, aminoacizi, vitamine, minerale, precum si extracte din plante. Asadar, mezoterapia nu trebuie confundata cu terapia cu acid hialuronic deoarece aceasta nu modifica volumul fetei, nu modifica forma fetei, fiind un tratament de suprafata care modifica doar consistenta pielii”, ne raspunde Dr. Ada Epistatu.

In ce zone ale fetei este indicata mezoterapia si cat de eficienta este?

Mezoterapia isi gaseste utilitatea in zona cearcanelor, a gatului si a decolteului. Specialistii de la Ada Dental Center folosesc sedinte repetate pentru a avea un efect garantat pe termen lung. Cel putin o data pe an sunt necesare 3-4 sedinte efectuate la un interval de 10 zile. Este important de stiut ca acidul hialuronic pe care il gasim in fiolele pentru mezoterapie nu este un acid hialuronic legat. El nu va modifica forma pielii, ci va intra in consistenta pielii si va stimula producerea de elastina si colagen. Mezoterapia este indicata asadar la toate varstele, fiind un procedeu non-invaziv, pentru femeile cu piele deshidratata, in special pentru cele care stau foarte mult timp la soare.

Mezoterapia nu acopera ridurile profunde, ci doar pe cele de suprafata, tratamentul cu acid hialuronic, fiind aici principala terapie recomandata. Pe de alta parte, mezoterapia prin injectare poate inlocui cu succes diverse tratamente cosmetice sau creme, fiind mult mai activa si mai eficienta. Cu cat avem mai multa grija de pielea noastra si facem aceste tratamente macar o data pe an si ne mentinem elasticitatea pielii si continutul ei de acid hialuronic, cu atat mai tarziu vom avea nevoie de injectari cu acid hialuronic. Asadar, el poate fi vazut si ca un tratament de preventie.

De ce se efectueaza aceste proceduri in cabinetul stomatologic?

In primul rand, aceste proceduri trebuie sa fie facute intr-un mediu complet steril, cum ar fi o clinica sau un cabinet medical. In al doilea rand, intr-un cabinet stomatologic se foloseste ca procedura de vindecare in chirurgia orala si parodontologie numita PLASMODENT. Echivalentul ei, in estetica faciala este plasmolifting-ul - o inovatie extraordinara a cercetatorilor rusi - un sistem universal de regenerare a tesuturilor prin injectarea locala a plasmei trombocitare si care este folosit cu succes in vindecarea rapida a problemelor din cavitatea orala.

Plasmolifting-ul se bazeaza integral pe resursele proprii ale organismului, mai exact pe cele din sangele pacientului, deoarece acesta contine tot ceea ce este necesar pentru vindecarea, revitalizarea si intinerirea tesuturilor. In contact cu mediul, care este din ce in ce mai nefavorabil pentru sanatatea pielii noastre, celulele nu mai primesc volumul necesar de oxigen si umiditate si astfel este accelerata imbatranirea prematura.

Deoarece plasmolifting-ul ofera posibilitatea folosirii mecanismelor naturale de regenerare este indicat tuturor celor care au semne de: deshidratare, imbatranire, fotoimbatranire, pigmentatie excesiva, in profilaxia si tratamentul acneei sau pentru ingrijirea pielii sensibile si stresate, dermatita atopica, eczeme, psoriazis etc.

De ce sfaturi ar trebui sa tina cont femeile dupa realizarea mezoterapiei?

Dr. Ada Epistatu sfatuieste femeile sa se hidrateze si sa evite expunerea la soare pentru 2-3 zile. De asemenea, trebuie sa evite pentru 2-3 saptamani tratamentele cosmetice de curatare profunda a pielii si pentru acnee. In primele ore dupa mezoterapie, va aparea o roseata in zona injectarii, insa in scurt timp acesta va disparea, pacienta nu trebuie sa se sperie.

Pentru a completa in mod armonios aspectul fizic al pacientilor, Dr. Ada Epistatu a integrat in cadrul clinicii sale, pe langa serviciile de stomatologie complete, si pe cele de estetica faciala, care permit remodelarea fetei prin diverse proceduri minim invazive, cu rezultate rapide si durabile, toate intr-un mediu complet steril si sigur pentru pacienti. Meritati sa beneficiati de cele mai moderne si personalizate tratamente oferite de echipa de specialisti din cadrul clinicii Ada Dental Center!