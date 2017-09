foto: GebSStock, Shutterstock

Te trezesti sarguincioasa la 6 dimineata, mergi la sala si mananci sanatos. Dar cu toate astea, nu obtii rezultate vizibile. Iata de ce.

1. Ai o postura corporala gresita

Atunci cand ai o postura corporala gresita, anumiti muschi trebuie sa lucreze mai mult pentru a sustine scheletul iar altii deloc. Acest dezechilibru are un efect direct asupra musculaturii tale dar si a felului in care te misti in timpul exercitiilor fizice. Este nevoie sa fii atenta la postura ta pe parcursul zilei si sa ti-o corectezi. Exercitiile de yoga si Pilates iti vor fi de ajutor.

2. Suferi de micro-rupturi musculare cauzate de efortul excesiv

Atunci cand ne fortam limitele fizice, se pot intampla micro-rupturi musculare. Nu este insa nevoie sa experimentezi durerea pentru a deveni mai puternica sau mai flexibila. Prin urmare, alege sa iti asculti corpul. Construieste in timp, treptat, in loc sa o faci agresiv si in exces. Rezista tentatiei de a-ti forta limitele.

3. Acumulezi acid lactic din cauza faptului ca supra antrenezi cateva grupe musculare

Atunci cand lucrezi in exces anumite grupe musculare, in corpul tau se produce un dezechilibru. De multe ori, lucram grupele musculare mari si uitam de cele mici. Nu uita ca ai sute de muschi in corpul tau. Acestia sunt conceputi pentru a lucra impreuna cu scheletul si sistemul fascial pentru a efectua miscarea. Fii in permanenta constienta de postura ta, lucreaza toate grupele musculare si foloseste respiratia.

4. Alimentele pe care le consumi cauzeaza inflamatie in corpul tau

Inflamatia, pe langa faptul ca este o cauza majora a bolilor cronice, poate provoca dureri articulare. Cei cinci vinovati principali includ zahar ul, carbohidratii, (niveluri ridicate ale insulinei urmate de o scadere a glicemiei), sensibilitatea la anumite alimente, prea multe toxine, grasimi bune in cantitati insuficiente si proteina animala in exces. Solutia este sa mananci alimente neprocesate, in stare naturala, in mod special legume soiul cu frunze verzi. Atunci cand elimini zaharul rafinat din dieta ta si il inlocuiesti cu fructe cu indice glicemice scazut, cum ar fi fructele de padure, veti constata o diferenta semnificativa. Ia-ti proteina din surse bogate in omega-3 precum nuci, seminte si peste. Alege carbohidrati complexi.