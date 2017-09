Papiloamele cutanate aparute in zona faciala sau cervicala, precum si negii de natura virala, reprezinta excrescente ale pielii intalnite foarte frecvent la persoanele adulte si nu numai. Pentru ca de cele mai multe ori acestea nu au tendinta de a deveni cancerigene, multe persoane incearca sa le indeparteze la domiciliu, urmand diferite sfaturi gasite pe internet. Domnul doctor Laurentiu Vladau, specialist dermatolog in cadrul Clinicii Hebra Dermatologie, atentioneaza insa ca aceste excrescente cutanate sunt vascularizate, astfel incat incercarea de a le elimina fara supraveghere medicala, acasa, poate prezenta riscuri.

Papiloamele cervicale (din jurul gatului), submamare (sub sani) sau axilare reprezinta excrescente moi, de culoarea pielii, de natura virala. Ele apar de cele mai multe ori in zone de frecare si, desi in cele mai multe cauri nu sunt periculoase, pot fi traumatizate, se pot inflama, sangera si chiar infecta, devenind deranjante din punct de vedere estetic, dar si incomode. Negii, numiti si veruci filiforme, reprezinta formatiuni asemanatoare, care sunt de natura virala - papiloma virusul uman - si pot aparea oriunde la nivelul pielii.

“Pentru ca papiloamele cutanate sunt, de cele mai multe ori, inofensive, devine tentant pentru multe persoane sa incerce sa le indeparteze la domiciliu. Aceasta varianta nu este, insa, o ptiune recomandata, tratamentul intr-un cadru medical specializat fiind intotdeauna de preferat datorita sigurantei pe care o ofera pacientului. Un dermatolog va folosi intotdeauna instrumente sterile, cu rolul de a preveni infectiile, iar pacientului ii poate fi aplicata topic o crema cu rolul de a a reduce durerea in timpul si dupa efectuarea procedurii. In plus, unele metode efectuate intr-un cabinet specialist sunt atat de avansate, incat rareori lasa o cicatrice vizibila”, spune domnul doctor Laurentiu Vladau, specialist dermatolog.

Iata care sunt cele mai intalnite proceduri de indepartare a papiloamelor cutanate:

Crioterapia

Crioterapia reprezinta o optiune potrivita in cazul leziunilor de dimensiuni mici. Precizia si eficienta metodei sunt asigurate cu ajutorul unor aparate speciale care tin azot lichid sub presiune constanta, prevazute cu un aplicator cu varfuri de diametru variabil in functie de dimensiunea leziunilor care trebuie tratate.

“Regiunea tratata poate ustura/durea imediat dupa tratament si ulterior pentru cateva ore. De cele mai multe ori apare roseata, o bula/vezicula cu lichid clar sau hemoragic (rosu) care trebuie sparta, precum si o mica eroziune/ulceratie in 1-3 zile. Ulterior va aparea o crusta care NU trebuie inlaturata. Vindecarea completa se va realiza in 1-2 saptamani, posibil cu o mica cicatrice”, explica domnul doctor Laurentiu Vladau.

Chiuretajul si cauterizarea

Numit si electrocauterizare, acest tratament este unul cu rezultate imediate.

“In urma procedurii va ramane o zona asemanatoare uneia rezultate dupa o arsura cu tigara. Progreziv, in timp de pana la 2 saptamani, zona urmeaza sa se vindece, iar in regiunea tratata va aparea o crusta ce nu trebuie inlaturata. Efectele nedorite sunt reprezentate de durere, intepatura, disconfort in timpul procedurii si imediat dupa. In cazul in care apare infectia, aceasta poate fi tratata usor cu medicamente specifice. Dezavantajul in cazul aceste proceduri este riscul de recidiva dupa tratament”, explica specialistul dermatolog.

Asadar, desi papiloamele cutanate si negii deseori nu prezinta riscuri, doar un specialist poate spune daca ele sunt benigne sau ascund o problema de sanatate mai grava. In timpul unei consultatii, situatia va fi evaluata de catre specialist, care va determina tratamentul cel mai potrivit pentru fiecare pacient in parte.

In plus, existenta anumitor probleme de sanatate poate fi incompatibila cu unele terapii, astfel incat indepartarea acestor excrescente este recomandat sa se faca doar la sfatul si sub supravegherea medicului.

Preturi indepartare papiloame

In perioada 1-30 septembrie 2017, excizia papiloamelor cutanate se poate efectua in cadrul Clinicii Hebra dermatologie la un pret promotional, cu 25% mai mic:

· leziune unica: 60 RON in loc de 80 RON

· 2-3 leziuni: 75 RON in loc de 100 RON

· 3-5 leziuni: 90 RON in loc de 120 RON

· 5-10 leziuni: 105 RON in loc de 140 RON

Pretul consultatiei in valoarea de 120 RON nu este inclus in oferta.

Detalii: https://www.clinicadermatologie.ro/tratamentul-negilor