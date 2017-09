Pentru ca, in perioada pubertatii, fetele experimenteaza cea mai mare scadere a nivelului de incredere, Always, lider mondial in domeniul produselor de ingrijire intima pentru femei, isi continua misiunea de a opri aceasta scadere a increderii, in cadrul proiectului Always #CaOFata, si contribuie la sustinerea tinerelor fete, incurajandu-le sa depaseasca obstacolele ori esecurile, si sa continue #caofata.

Cel mai recent studiu Always Confidence & Puberty1 arata ca jumatate dintre fetele aflate in perioada pubertatii se simt paralizate de teama de esec si renunta, astfel, la oportunitati importante, precum acceptarea provocarilor si incercarea unor lucruri noi. Am vorbit cu cele 4 fete care merg la scoala cu ajutorul bursei oferite de Always si am aflat cum au reusit sa treaca peste obstacole si sa priveasca esecurile ca pe niste experiente necesare din care ele ies si mai increzatoare.

Povestea bursierelor Always #CaOFata

Scoala este locul in care fetele experimenteaza cel mai des teama de esec, iar intrarea la liceu reprezinta o adevarata provocare pentru fetele care provin din zone defavorizate din mediul rural. Situatia financiara, distanta, dar si scaderea nivelului de incredere din perioada pubertatii sunt obstacole reale care pot conduce la esec. Cu toate acestea, cele 4 adolescente din mediul rural care beneficiaza de bursa de studiu oferita de Always in cadrul programului „Vreau in clasa a noua”, derulat de World Vision, au inceput un nou an scolar. Raluca, Florina, Anca si Flavia sunt cele patru invingatoare care au reusit sa depaseasca toate obstacolele si au transformat esecul in combustibil de a merge mai departe.

Oana Cuzino, ambasador Always, spune: „Sunt atat de multe tinere fete care, in ciuda potentialului lor urias, nu au sansa de a-si continua studiile dupa finalizarea claselor gimnaziale. Obstacolele financiare sunt, de cele mai multe ori, piedica pusa in calea visurilor lor. Cred cu adevarat ca bursele oferite prin intermediul programului „Vreau in clasa a noua” pot schimba destinul acestor copii defavorizati si ma bucura mult faptul ca Always #CaOFata, o campanie in care cred foarte tare s-a alaturat unei cauze in care cred cu aceeasi tarie. Le incurajez pe fete sa isi continue drumul si sa nu se lase oprite de esecuri, pentru ca fiecare esec inseamna un pas mai aproape de indeplinirea unui vis.”

Fetele se pot mandri cu rezultate extraordinare, cu prietenii noi si cu numeroase premii obtinute din activitati extrascolare. Indragostita de limba si literatura romana, Raluca isi doreste sa devina doctor si sa fie mereu alaturi de oameni, ajutandu-i. Pe parcursul anului scolar, eleva locuieste in internatul liceului si isi dedica, astfel, mai mult timp studiului. Pentru a acoperi aceste costuri suplimentare, tatal ei a reusit sa se angajeze ca paznic la primaria din sat, asigurand, astfel, singura sursa de venit a familiei. Raluca are planuri marete si, zi de zi, iese invingatoare.

Florina a transformat obstacolele in rampe de lansare. In ciuda problemelor de sanatate cu care s-a nascut, adolescenta face naveta zilnic la scoala si planuieste sa devina profesoara, si este convinsa ca va ajunge unde isi doreste. In timpul liber citeste, isi ajuta familia in gospodarie si isi ajuta cei doi frati mai mici la teme. Florina stie ca daca a reusit sa ajunga pana in clasa a XI-a, desi piedicile cu care s-a confruntat nu au fost putine, nimic nu o va opri sa continue si sa-si indeplineasca visul de a deveni profesoara.

Anca a reusit sa treaca peste emotiile din prima zi la liceu, iar acum se intelege foarte bine cu colegii de clasa. Si-a intarit increderea in fortele proprii si isi doreste sa devina politista, deoarece considera ca are o fire impunatoare si ii place dreptatea. Anca provine dintr-o familie cu patru membri, iar fratele ei beneficiaza si el de o bursa in cadrul proiectului „Vreau in clasa a noua”. Desi veniturile familiei nu permiteau continuarea studiilor, Anca a reusit sa treaca peste acest obstacol, iar acum stie ca nimic nu o va opri sa reuseasca.

Flavia este singura eleva din clasa ei care provine din mediul rural, insa acest lucru nu a impiedicat-o sa se integreze in colectiv si sa invete foarte bine. Viseaza sa devina psiholog si este pasionata de biologie, iar in timpul liber joaca baschet. Are o sora mai mica, iar veniturile familiei nu puteau sustine deplasarea ei la liceu pana in cel mai apropiat oras. In timpului anului scolar, Flavia locuieste la internatul liceului pentru ca distanta dintre comunitatea de unde provine si oras este foarte mare, iar naveta ar fi fost foarte grea. Cu toate ca plecarea la liceu a insemnat o schimbare foarte mare pentru Flavia, ea considera ca oportunitatile care i-au fost oferite o vor motiva in fiecare zi sa continue cu incredere.

Povestile celor 4 bursiere Always #CaOFata sunt menite sa inspire mai departe si sa le transmita tuturor fetelor aflate in perioada pubertatii, ca obstacolele si esecul nu apar pentru a te tine pe loc, ci dimpotriva, ele sunt niste unelte care te vor ajuta sa evoluezi si sa continui cu incredere #CaOFata.

Rezultate cheie ale studiului Always Confidence & Puberty Wave V arata ca majoritatea fetelor experimenteaza teama de esec in perioada pubertatii :

Peste jumatate dintre fete isi pierd increderea la pubertate.

50% dintre fete se simt paralizate de teama de esec in timpul pubertatii.

7 din 10 fete evita sa incerce lucruri noi in timpul pubertatii, deoarece le este frica sa esueze si 6 din 10 fete au spus ca esecul in timpul pubertatii le-a determinat sa renunte.

Jumatate dintre fete simt ca societatea respinge fetele care nu reusesc.

8 din 10 fete simt ca presiunea societatii de a-i multumi pe altii si de a fi perfecte este factorul cheie care contribuie la teama fetelor de a esua in timpul pubertatii.

75% dintre fete sunt de acord ca retelele de socializare contribuie la teama fetelor de a nu reusi in timpul pubertatii.

Cele mai bune trei lucruri pe care fetele le castiga prin perseverenta dupa un esec sunt cunoastere, forta si incredere sporite.

Peste 80% dintre fete sunt de acord ca, in cazul in care fetele ar simti ca este in regula sa aiba parte de esec in timpul pubertatii, acestea ar continua sa faca lucrurile pe care le iubesc, sa accepte mai multe provocari si ar fi mai increzatoare.

Metodologia studiului

Studiul Always Confidence & Puberty Wave V a fost derulat de catre MSLGROUP folosind Research Now Panel si a chestionat un numar de 1.500 de americani. Chestionarul a fost aplicat pe un esantion format din 1,000 de femei cu varste cuprinse intre 16 si 24 de ani si 500 de barbati cu varste cuprinse intre 16 si 24 de ani. Studiul a fost implementat in perioada 9 martie 2017 - 24 martie 2017.