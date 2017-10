Foto: Qoppi, Shutterstock

Natura ne ofera o serie de modalitati rapide si usoare de a ne imbunatati starea de de sanatate, inclusiv de a avea intodeauna un nivel optim de vitamina D in organism. Vitamina D este extrem de importanta pentru a avea o sanatate optima si, de asemenea, pentru a combate aparitia sau efectele cancerului. Cele mai recente efectuate de specialisti de prestigiu au aratat ca nivelurile scazute de vitamina D3 din organismul uman sunt asociate adesea cu unele forme de cancer, depresie si diabet.

Alimente bogate in vitamina D

1. Include algele marine in dieta ta

Exista insa o serie de alimente care contin aceasta vitamina pretioasa si care, odata introduse in dieta noastra zilnica, ne pot ajuta sa avem o stare optima de sanatate. Asadar, nu mai sta pe ganduri, ia o foaie de hartie si un pix, fa-ti o lista si, dupa-amiaza, cand pleci de la birou, opreste-te la magazin si cumpara macar unul din alimentele de mai jos. Corpul tau iti va multumi.

Una dintre cele mai bune si mai sanatoase modalitati de a aduce iodul bogat in nutrienti in viata noastra este prin intermediul alegelor marine. Iodul are proprietati anti-cancer avand efect benefic asupra sanatatii tiroidei si a sanilor.

2. Mananca mai multe legume si fructe

O modalitate foarte buna de prevenire a bolilor este cresterea consumului de legume si scaderea consumului de produse animale. Poti face acest lucru prin includerea unei cantitati mai mare de legume la fiecare masa. De exemplu, daca de regula mananci oua la micul dejun, inlocuieste-le cu spanac, ciuperci si rosii.. Adauga o salata verde mare la pranz si cina

3. Manaca mai multe legume crucifere

Legumele crucifere sunt o clasa de plante care au abilitati unice de a ajuta in lupta impotriva cancerului. Acestea sunt antioxidanti puternici, bogati in fitochimicale. Aceste plante uimitoare contin element special care stimuleaza producerea de catre organism a estrogenului bun. Printre aceste legume se numara broccoli, conopida si varza.

4. Incepe sa adaugi ciuperci la tot orice mananci

Ciupercile medicinale sub forma de pudra pot fi adaugate in smoothieuri, supe si sosuri. Ciupercile Reishi, de exemplu, sunt recunoscute pentru rezultatele pe care le dau in lupta impotriva celulelor canceroase si sustinerea sistemului imunitar.