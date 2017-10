In ciuda faptului ca sunt destul de mici, semintele de floarea soarelui sunt o sursa bogata de vitamine, minerale si uleiuri esentiale. Datorita compozitiei, acestea sunt perfecte pentru o gustare sanatoasa intre mese si vin la pachet cu o multime de efecte extraordinare pentru sanatate.

Iata care sunt cinci dintre acestea:

1. Sustin memoria si tin depresia la distanta

Semintele de floarea soarelui sustin sanatatea creierului si previn schimbarile bruste de dispozitie. In urma cu aproximativ 100 de ani, medicii tratau depresia cu sulfat de magneziu. Acest tip de tratament este sigur si, contrar asteptarilor, a avut succes. Astazi magneziul joaca un rol importamt in terapiile homeopate pentru sustinerea sanatatii mintale.

Insa semintele de floarea soarelui nu sunt bogate numai in magneziu. Contin si cantitati importante de zinc, vitamina E si vitamina B4 (colina), elemente care s-au dovenit folositoare in preventia unor maladii grave, precum dementa sau boala Alzheimer.

2. Tin la distanta bolile cardiovasculare

Semintele de floarea soarelui contin doua elemente importante care au grija de inima ta - vitamina E si acidul folic. Mai mult, un sfert de cana de seminte insumeaza peste 60% din necesarul zilnic de vitamina E - cu un puternic rol antioxidant in organism si importanta in preventia bolilor de inima, asa cum arata studiile. De asemenea, vitamina E neutralizeaza radicalii liberi, protejand astfel creierul.

Apoi, acidul folic are un rol esential in sustinerea sanatatii cardiovasculare, de la nastere si pana la batranete.

Nu in ultimul rand, semintele de floarea soarelui contin acizi grasi esentiali, care au fost asociati cu un nivel optim de sanatate a inimii.

3. Te ajuta sa tii colesterolul sub control

Semintele de floarea soarelui contin insa si cantitati importante de fitosteroli, compusi asociati nu o data de cercetatori cu mentinerea unor niveluri optime de colesterol in organism.

Deficienta de magneziu este periculoasa si poate duce la o varietate de probleme grave care afecteaza sistemul cardiac, cel nervos sau cel imunitar. In plus, muschii si sistemul osos au nevoie si ele de sustinerea magneziului pentru a functiona in mod corect. Iar medicii specializati in homeopatie il folosesc pentru preventia bolilor cardiace, a celor respiratorii sau pentru atenuarea simptomelor premenstruale.

Tine cont ca un sfert de cana de seminte de floarea soarelui insa, iti ofera nu mai putin de 25% din necesarul zilnic de magneziu.

5. Au grija de sanatatea tiroidei

Tot semintele de floarea soarelui contin si seleniu, un nutrient esential, cu proprietati antioxidante, care reduce iritatiile si inflamatiile.

Seleniul este insa un element critic si in mentinearea sanatatii tiroidiene, iar unele studii indica si faptul ca ar avea un important rol in incurajarea ADN-ului sa repare celulele bolnave din organism.

Cum consumam semintele de floarea soarelui pentru o sanatate de fier

Semintele de floarea soarelui au proprietati-minune si sunt o gustare excelenta si pentru cei mici, si pentru cei mari. Cu toate acestea, majoritatea varietatilor pe care le vei gasi pe piata sunt deja prajite si imbogatite cu arome. In plus, nu sunt organice.

Asadar, trebuie sa fii atenta ca semintele pe care le cumperi sa fie crude. Numai asa te vei putea bucura de proprietatile lor miraculoase.

Iti plac semintele de floarea soarelui? Le consumi crude sau in retete?

