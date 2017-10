foto: pathdoc, Shutterstock

In termeni medicali, o regasim sub numele de boala inflamatorie pelvina si este nevoie de un tratament punctual si riguros pentru a nu recidiva. Ce inseamna aceasta afectiune si care sunt principalii factori de risc, l-am intrebat pe dr Andreas Vythoulkas, medic specialist obstetrica-ginecologie, cu specializare in infertilitate.

Anexita este o afectiune ce se manifesta prin inflamatii si senzatii de disconfort la nivelul organelor genitale feminine: col, uter, trompe uterine. Popular, i se mai spune si ”raceala la ovare”, cu toate ca nu este cauzata de temperaturile scazute, asa cum gresit este intrepretata de unele femei, ne-a spus dr Vythoulkas. Cauzele acestei afectiuni, ce apare cu precadere la femeile sub 25 de ani, sunt ca urmare a unei infectii cu bacterii ce produc Gonoreea sau Chlamydia. Iar principala modalitate de raspandire este contactul sexual neprotejat, cu parteneri multipli, si de spalaturile vaginale mult prea dese, ce duc la dezechilibrul florei vaginale. Alte cauze pot fi interventiile chirurgicale la nivelul organelor sexuale, existenta unei rani pe col nedepistata si tratata, multipli parteneri sexuali.

Pot sa apara scurgeri vaginale anormale, cu consistenta modificata, miros urat sau o culoare galben-verzuie. Multe dintre pacinte fac febra, ce poate ajunge la 39 de grade Celsius. Dar poate avea si simptome inselatoare, ce mai repede te-ar putea duce cu gandul la o infectie urinara, cum sunt senzatiile dese de a urina sau usturimi la mictiune, a mai adaugat dr Vythoulkas.

Odata depsitate aceste simptome, ar fi indicat ca femeia sa merga la medicul ginecolog pentru examinare si un diagnostic corect. Dupa o palpare abdominala si o proba de secretii, in cateva zile paccienta va afla care este diagnosticul exact si va primi, cel mai important, tratamentul ce i se potriveste. Pentru ca, tratamentul acestei afectiuni presupune in special administrarea de antibiotice, ce pot lupta direct cu infectia bacteriana. Tocmai de aceea insist, a punctat dr Vythoulkas, ca odata ce femeia a depistat simptomele sa mearga direct la doctor, nu sa urmeze un tratament citit pe unul dintre miile de forumuri cu sfaturi medicale. Un antibiotic ce a fost prescris unei alte femei, este foarte probabil sa nu aiba efecte in cazul altei paciente, ceea ce ar duce la prelungirea afectiunii si, mai mult chiar, la aparitia complicatiilor. Nu in ultimul rand, tratamentul partenerului este obligatoriu!

Iar una dintre cele mai frecvente complicatii ale anexitei este infertilitatea. O alta complicatie este reprezentata de peritonita, ruptura unui abces in zona ovarelor sau a trompelor uterine. Dupa incheierea tratamentul, este necesara reintoarcerea in cabinetul medical pentru un nou control si prelevarea unei noi probe de secretii pentru a urmari vindecarea. Conform statisticilor, mai mult de 20% dintre femeile aflate la varsta reproductiva sufera de recidivarea afectiunii.