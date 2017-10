Diagnostic: Cancer. Cuvinte care te zdruncina emotional. Imediat dupa aceasta veste te simti absolut pierdut. Nu stii care este drumul corect pe care trebuie sa mergi si nici de unde sa-ti iei cele mai bune informatii. De cele mai multe ori, medicii sunt depasiti de numarul de pacienti si nu au timp sa le explice in detaliu etapele care urmeaza, ce schimbari vor interveni in viata lor si apoi, sunt lcururi pe care doar un om care trece prin asta le poate sti.

“Daca as fi fotograf, as face un studiu vizual al ochilor de femeie care asteapta pe holurile clinicilor, terifiate de ceea ce este dincolo de usa unde pot primi un diagnostic de cancer. Ochi de caprioara, catifelati, umezi, incremeniti. Frica este atat de mare incat o poti palpa cu fiecare bataie a inimii. Da, cancer de san suna inspaimantator, indiferent daca ai 40, 50, 20 sau 80 de ani. Pentru mine, dupa socul initial, acest diagnostic a deschis un drum. Nu este unul usor, dar cu siguranta este unul pe care altfel nu l-as fi descoperit si pentru care sunt recunoscatoare”, marturiseste Theo Pislaru, cea care in urma diagnosticului, a decis sa alature experienta proprie, sfaturile specialistilor, povestile altor femei, si impreuna cu Anca Teodorescu, sa publice revista SANté!

De la chimioterapie, la sexualitate

Cele doua invingatoare ale cancerului si-au dorit sa arate ca exista viata si dupa ce primesti diagnosticul de cancer la san si ca este foarte important sa stii ca nu esti singura in aceasta lupta. De aceea, in paginile revistei veti gasi de la articole despre tratamente si despre combaterea efectelor secundare, pana la sfaturi despre estetica, nutritie, recuperare postoperatorie, si subiecte sensibile precum sexualitate, spiritualitate sau sprijinul celor apropiati.

“Multi dintre noi nici nu indraznesc sa ii zica pe nume. Pentru ca a spune ca ai cancer sau ca cineva drag sufera de cancer suna direct ca o condamnare. SANté! se adreseaza in special persoanelor care sufera de cancer de san si apropiatilor lor. Dar poate fi utila si celor care sunt tratati pentru alte tipuri de neoplasm si oricui doreste sa inteleaga mai bine prin ce trec acesti luptatori. Ne dorim sa fim un prieten informat si onest pe care sa va sprijiniti in momentele de frica, de nehotarare sau de deznadejde. Si vrem sa ne bucuram impreuna de fiecare victorie si sa transmitem mai departe si altora lumina si forta de care au nevoie” SANté! Anca Teodorescu.

Navigatorul de Pacienti Oncologici

Revista SANté! face parte din Programul de Navigatori de pacienti al Asociatiei Amazonia, program sustinut de AVON care faciliteaza accesul la informatie, la o a doua sau a treia opinie medical si chiar la un tratament corect. In plus, Navigatorul preia si gestioneaza impactului psihologic pe care diagnosticele grave le au asupra bolnavului, echilibrul emotional fiind vital pentru ca pacientul sa aiba un raspuns optim la tratament si medicatie.

Peste 3.000 de persoane au fost indrumate pana acum cu ajutorul programului, oferind gratuit atat asistenta psihologica, cat si drenaj limfatic sau sprijin de la diagnostic pana la incheierea tratamentului.

In statele cu sistem medical performant, meseria de “Navigatorul de pacienti” este prezenta de peste 30 de ani, in Romania, aceasta meserie a fost inclusa in nomenclatorul de meserii in 2016, datorita Victoria Asanache, presedinte al Asociatiei Amazonia.



Despre lupta in echipa

In Romania, anual, 9000 de femei descopera o forma de cancer la san, iar autoritatile estimeaza ca jumatate dintre acestea pierd lupta cu boala din cauza depistarii bolii in stadii avansate. Acesta este si motivul pentru care cancerul la san reprezinta prima cauza de mortalitate in randul romancelor. Cu toate ca e forma de cancer care afecteaza cel mai grav populatia feminina, e in acelasi timp si cea care poate fi vindecata in 94% din cazuri daca este diagnosticata in primele doua stadii, asadar depistarea precoce si informarea salveaza vieti.

Este pentru prima oara cand o asociatie de pacienti (Amazonia), un grup de invingatoare (cele sase fete ale curajului) si o companie isi unesc fortele pentru a oferi sprijin acolo unde nimeni altcineva nu o face. De 15 ani, Avon Romania, prin Campania pentru Sanatatea Sanilor, sprijina femeile diagnosticate cu cancer la san, dar deruleaza si programe de preventie, donand pana acum pana acum peste 3 milioane de dolari. Investitiile au vizat dotarea a 11 centre oncologice cu aparatura medicala performanta, 2 caravane rurale pentru depistarea cancerului la san, programe de consiliere medicala si psiholocica si campanii de educare.

Revista este gratuita si poate fi accesata online aici:

www.schimbalumeaprinfrumusete.avon.ro/curaj/revista-de-dat-curaj-sante