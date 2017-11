Mirosul pe care il are un nou-nascut sau ochii mari si curiosi care te studiaza cu atentie te vor face sa uiti pentru moment de tot disconfortul si durerea care vin la pachet cu bucuria de a aduce pe lume un copil. Insa organismul tau iti va aminti cu siguranta ca a trecut printr-o trauma si un efort fantastic.

Vestea buna este de aceste dureri asociate cu perioada care vine imediat dupa o nastere trec curand. „Majoritatea femeilor experimenteaza stari de disconfort timp de numai doua-trei luni de la nastere“, a explicat ginecologul Robert James Gallo, de la Centrul Medical Universitar Hackensack, din New Jersey. Si chiar daca acum aceasta perioada ti se poate parea o eternitate, timpul zboara atunci cand ai un copil mic in grija.

In plus, exista metode prin care poti reduce disconfortul simtit si ameliora durerile. Iata trei dintre acestea:

1. Incearca sa lucrezi muschii-cheie

Imediat dupa nastere multe mamici se intreaba daca numai cel mic are nevoie de un scutec sau ar trebui sa foloseasca si ele unul. Este o problema comuna printre femeile care au dat nastere, 21% dintre acestea confruntandu-se cu incontinenta urinara (n.r. scurgeri involuntare de urina la stranutat, ras, ridicat obiecte grele sau bebele). Acest lucru se poate intampla din cauza muschilor perineali slabiti in timpul nasterii sau poate fi provocata de epiziotomie (n.r. sectionarea perineului pentru a facilita nasterea). Incontinenta urinara poate persita timp de cateva saptamani sau luni.

Ce este de facut. Exercitiile Kegel sunt cheia aici. Atunci cand urinezi, incearca sa opresti jetul timp de cateva secunde, apoi elibereaza-l din nou. Este un exercitiu care va intari muschii perineali. Poti face asta de fiecare data cand urinezi, chiar si intr-o toaleta publica. In general ar trebui ca exercitiile Kegel sa fie facute in seturi de cate zece, de zece ori pe zi. In plus, incearca sa mergi des la baie, pentru ca vezica ta sa nu se umple.

Pe langa aceasta metoda usor de pus in aplicare oriunde, un specialist in kinetoterapie te poate ajuta si el. Kinetoterapia este foarte eficienta in recuperarea dupa accidente, operatii, dar si in perioada imediat urmatoare nasterii. Iar sedintele facute inainte de a aduce pe lume un copil pot chiar sa previna incontinenta urinara.

Pana cand vei recapata controlul asupra vezicii, poti incrucisa picioarele de fiecare data cand razi, tusesti sau stranuti.

Apeleaza la ajutorul unui medic daca problema nu dispare dupa sase saptamani.

Cezariana nu mai este ceva iesit din comun, in Romania multe femei alegand aceasta varianta. Insa 80% dintre acestea vor experimenta disconfort la nivelul inciziei.

Ce este de facut. Mamicile care apeleaza la cezariana se refac putin mai greu si trebuie sa aiba mai multa grija de ele decat cele care nasc natural. Primul lucru pe care trebuie sa-l faci este sa incepi sa mergi imediat ce organismul iti permite acest lucru. Astfel vei preveni inflamarea tesuturilor si cheagurile de sange care se pot forma la nivelul picioarelor. Analgezicele pot fi de folos, insa trebuie luate numai la recomandarea medicului, mai ales daca alaptezi. Roaga doctorul sa-ti prescrie o crema care accelereaza vindecarea si previne pruritul si evita hainele care pot irita pielea.

Apeleaza la ajutorul unui medic daca incizia se deschide, sangereaza sau se inflameaza. Medicul trebuie contactat si in caz de febra, pentru ca acesta poate fi semnul unei infectii.

3. Incearca sa iti corectezi pozitia corpului atunci cand stai jos

Corpul feminin este echipat cu tot ce are nevoie pentru a aduce pe lume un copil, insa asta nu inseamna ca nu te vei confrunta si cu stari de disconfort accentuat, mai ales daca nasti natural. Impinsul epuizeaza organismul, iar epiziotomia este o procedura dureroasa.

Ce este de facut. Cuburile de gheata vor deveni cele mai bune prietene ale tale in aceasta perioada. Poti sa le pui intr-o punga, pe care sa o invelesti intr-un prosop si pe care sa o pui pe locul dureros. Va reduce inflamatia si durerea. La fel, poti pune apa rece intr-o sticla pe care sa te asezi, iar pentru hemoroizi (n.r. multe mamici se confrunta si cu aceasta problema) poti ruga medicul sa-ti prescrie o crema speciala si un unguent cu cortizon, impotriva pruritului. Foloseste o perna atunci cand stai in sezut si evita statul in picioare si mersul pe jos timp indelungat, pana cand hemoroizii se retrag. Ia masuri si impotriva constipatiei - fibre, iaurturi speciale etc.

Apeleaza la ajutorul unui medic daca zona devine rosie, apar inflamatii, durere sau un miros neplacut. Sunt semne ca zona s-a inflamat.

Stii si alte trucuri care pot face mai usoara recuperarea dupa nastere? Lasa-le la sectiunea comentarii de mai jos, sa stie toate mamicile despre ele.