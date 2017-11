comunicat de presa:

Mega Mall, impreuna cu Asociatia React si Centrul de Transfuzie Sanguina Bucuresti te provoaca sa devii Mega-Salvator si sa faci o fapta buna. in perioada 4 – 5 noiembrie, la Mega Mall poti salva vieti in cadrul campaniei de donare de sange „Fii Mega-Salvator! Doneaza sange!”. Scopul actiunii este sa creasca rezervele de sange din Centrul de Transfuzie Sanguina si sa informeze cetatenii cu privire la nevoia constanta de sange pentru transfuziile din spitale.

In weekend-ul 4-5 noiembrie, la Mega Mall vor fi amenajate doua centre de donare, deschise publicului in intervalul 9:00-13:00. Principalul punct de recoltare va fi la intrarea din Bulevardul Pantelimon, unde va fi prezent un autobuz special compartimentat si dotat cu echipamentele medicale necesare donarii, iar cel de-al doilea punct de donare va fi intr-o zona special amenajata la nivelul -1 al centrului comercial. intreg procesul va fi coordonat de o echipa medicala a Centrului de Transfuzie Sanguina Bucuresti.

Daca vrei sa fii unul dintre Mega-Salvatori, iata o parte dintre conditiile pe care trebuie sa le indeplinesti:

- trebuie sa ai varsta cuprinsa in intervalul 18-60 ani si greutatea 50 - 100kg pentru femei si 60 - 110kg pentru barbati

- sa nu fi suferit interventii stomatologice si chirurgicale in ultimele luni

- sa nu ai/ nu fi avut urmatoarele boli: hepatita, TBC, sifilis, malarie, ulcer, diabet zaharat, boli de inima sau de piele, etc.

- nu trebuie sa consumi grasimi cu cel putin 24 de ore inaintea donarii sau bauturi alcoolice in ultimele 48 de ore

- Informatii detaliate despre criteriile de eligibilitate si de excludere poti gasi aici.

De asemenea, este important sa stii ca inainte de recoltarea sangelui poti consuma o cana cu cafea sau ceai; este obligatoriu sa bei multe lichide si sa consumi un mic dejun consistent, precum un sandwich cu carne slaba, cereale integrale, legume sau fructe (banane, prune uscate, stafide etc.).

Totodata, este recomandat sa nu consumi alimente cu multe grasimi (lapte, unt, carne grasa etc.) si nu trebuie sa fumezi inainte si dupa donare cu o ora. La o donare se recolteaza 450 ml de sange, cantitate care se reface ca volum in cateva ore si celular in doua saptamani. Dupa donare este recomandat sa cresti consumul de lichide in primele 24 de ore.

Desi la prima vedere actul de donare pare un bine unidirectional, din partea donatorului, medicii ne informeaza si asupra beneficiiilor pe care le au donatorii. O recoltare de sange scade cu 30% riscul de paralizie si accident vascular. De asemenea, in urma donarii, rezistenta organismului fata de traumatisme creste, acesta fiind obisnuit cu pierderea de sange si inlocuirea lui. Nu in ultimul rand, donarea ajuta organismul sa isi creasca imunitatea.

Nevoie de sange in spitalele din Romania:

Statistic, in fiecare an, peste 600.000 de persoane au nevoie de sange si de preparate sanguine. Desi in situatiile de criza romanii au dat mereu dovada de solidaritate si spirit civic, stand ore in sir la coada pentru a fi alaturi de cei aflati in suferinta, Romania se afla in continuare pe ultimele locuri in Europa la capitolul donarii de sange. Doar 1,7% din populatia adulta doneaza sange. Nevoia de sange este constanta, iar de cele mai multe ori doar jumatate din necesarul de sange din spitale este asigurat de donatori.

Daca vrei sa te numeri printre Mega-Salvatori, vino pe 4-5 noiembrie, in intervalul 09.00 -13.00 la Mega Mall, la intrarea Pantelimon si fii un exemplu pentru toti ceilalti.