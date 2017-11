Ingalbenirea dintilor nu tine neaparat de cat de des te speli pe dinti. Exista numerosi factori care pot face ca dantura noastra sa isi piarda stralucirea, insa exista la fel de multe remedii naturale, prin care le poti reda dintilor tai acea nuanta naturala de alb. Iata care sunt cele mai sanatoase tratamente pentru albirea danturii:

Asigura-te ca iti cureti corect dintii

Stomatologii recomanda sa ne spalam pe dinti de doua ori pe zi, timp de cel putin doua minute, pentru a ne asigura ca am indepartat toate resturile de mancare si placa bacteriana care se formeaza la baza dintilor. Insa putini sunt cei care isi cronometreaza timpul petrecut spalandu-se pe dinti. In al doilea rand, este important sa ne spalam corect dantura, ajungand cu periuta si in zona molarilor, mai greu accesibila. Pentru a salva timp si efort, exista si astfel de periute sonice, care iti curata mai usor dintii, cu ajutorul unor miscarii de periere sonice, care creaza microbule delicate ce indeparteaza eficient placa bacteriana. Si pentru ca este dotata cu un cronometru, vei avea mereu certitudinea ca ti-ai curatat bine dintii.

Evita alimentele care iti pateaza dantura

Exista o lista lunga de alimente care iti pateaza dintii. Curry, otetul balsamic, fructele de padure, ceaiul negru, vinul rosu, cafeaua sau sosul de tomate duc la ingalbenirea rapida a dintilor, mai ales daca obisnuiesti sa le consumi des. Pentru a combate acest efect, incearca sa combini sosul de rosii din paste cu legume verzi, precum broccoli sau spanacul, sa amesteci fructele de padure cu unele care nu pateaza dantura (precum merele sau citricele) ori sa consumi putin lapte sau branza tare dupa ce mananci mure sau afine, pentru a neutraliza efectul acestora asupra dintilor.

Renunta definitiv la fumat

Nicotina din tigari este atat de puternica incat lasa pete nu numai pe dinti, ci si pe degetele de la mana in care tii tigara, de obicei. Primul simptom resimtit de fumatori la nivelul cavitatii bucale este reducerea secretiei de saliva, care curata mucoasa bucala si dentitia, prevenind aparitia cariilor dentare si a infectiilor. Uscarea excesiva a gurii produce decolorarea dentara. Un alt simptom provocat de fumat este patarea dintilor, din pricina depunerilor de nicotina si gudron, cele două ingrediente principale ale tigaretelor.

In plus, petele de nicotina nu dispar decat in timp, asa ca, daca vrei sa ai o dantura frumoasa si sanatoasa, este timpul sa renunti odata pentru totdeauna la acest viciu.

Unele tratamente medicale pot cauza decolorarea dintilor si pot duce la patarea mai usoara a smaltului. In timpul sarcinii, multe femei dezvolta afectiuni stomatologice, mai ales la nivelul gingiilor. De aceea, este bine sa stai de vorba cu stomatologul, daca esti sau intentionezi sa ramai insarcinata, si sa ii ceri cateva sfaturi pentru mentinerea sanatatii danturii tale, care sa nu dauneze sarcinii.

Si medicamentele antidepresive sau cele care regleaza tensiunea arteriala pot cauza ingalbenirea dintilor, dar si antibioticele pot fi periculoase pentru dantura ta. Tetraciclina sau doxacilina nu afecteaza numai culoarea danturii, ci si gingiile, care pot deveni inflamate si rosii.

Ai grija la cantitatea de fluor

Cu toate ca fluorul este benefic pentru dintii nostri, in cantitati prea mari el poate duce la ingalbenirea danturii sau aparitia unor pete pe unii dinti mai sensibili. Fluorul nu se gaseste doar in pasta de dinti, ci si in apa pe care o consumam sau in unele pastile. Nu folosi decat o pasta de dinti recomandata de medicul stomatolog si ai grija la alimentele pe care le consumi.

Chiar daca nu este posibil sa eliminam complet din viata noastra toate lucrurile care ne pot afecta culoarea danturii, putina atentie la cele care sunt cu adevarat nocive ne pot ajuta sa avem dinti mai albi si mai sanatosi, si asta fara sa depunem foarte mult efort.