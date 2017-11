Un articol de dr. Laurentiu Vladau, specialist dermatolog in cadrul Hebra Dermatologie

foto: Jacob Lund, Shutterstock

Exista posibilitatea sa contactam diverse infectii in urma vizitelor si antrenamentelor la salile de sport, dar si ca urmarea a balacelii in bazine si piscine – indiferent de anotimp. Standardele de igiena moderne reusesc, insa, sa previna aceste infectii prin educatia clientilor, dezinfectia zilnica a aparatelor si instrumentelor, folosirea solutiilor antiseptice clorinate in piscine etc..

Cu toate acestea, in unele cazuri, infectiile cutanate pot fi contactate si transmise. Domnul doctor Laurentiu Vladau, specialist dermatolog in cadrul Clinicii Hebra Dermatologie ne spune care sunt cele mai frecvente dintre ele si cum le putem preveni.

1. Stafilococul auriu

Probabil cel mai usor de contactat si transmis microb este stafilococul auriu. Acesta poate fi transmis si contactat prin intermediul prosoapelor, halatelor, manusilor de antrenament si, mai rar, direct de pe suprafetele aparatelor folosite pentru antrenament. In urma contaminarii, pot aparea zone de foliculita, in special la nivelul coapselor, feselor, spatelui, scalpului si rareori isi fac aparitia abcese si furuncule. Foliculita este intretinuta de tricourile si shorturile stranse pe corp, din material sintetic.

Ciuperca piciorului sau tinea pedis poate fi usor contactata din zonele umede si se manifesta prin descuamare, uscaciune, fisuri, depozite albicioase, cremoase la nivelul talpilor si intre degetele picioarelor cel mai frecvent. Ciuperca pielii sau tinea corporis apare in aceleasi conditii si se manifesta prin zone rotunde uscate si care provoaca mancarime, oriunde la nivelul corpului.

3. Infectia HPV

Probabil cea mai de temut este infectia cu HPV, care se manifesta prin aparitia de veruci sau negi la nivelul palmelor si talpilor. Infectia se poate contacta uneori de pe manerele aparatelor, insa cel mai frecvent din vestiar si din oricare zona comuna in care personele merg desculte.

4. Bacteria Pseudomonas Aeruginosa

Bacteria Pseudomonas Aeruginosa poate produce asa numita foliculita de spa sau de jacuzzi, prezenta sub forma de pustule si papule mari, inflamate, dureroase la nivelul spatelor de cele mai multe ori, la scurt timp dupa folosirea jacuzziului sau saunei. Aparitia ei este favorizata de mediile umede si calde.

Iata cateva sfaturi pe care sa le respectam la sala de fitness sau la piscina, pentru a preveni infectiile cutanate:

Folositi prosoape, halate, manusi de antrenament personale;

Evitati sa asezati prosopul folosit pentru stergerea fetei pe suprafete care pot fi contaminate, cum ar fi, spre exemplu spatarele sau manerele aparatelor;

Purtati imbracaminte lejera, ideal din bumbac;

Purtati papuci speciali in zonele umede, cum ar fi piscina si dusurile;

Folositi prosop personal atunci cand folositi banca din interiorul saunei;

Puteti folosi servetele dezinfectante inainte de a intra in contact cu manerele aparatelor;

Alegeti sali de sport cu un standard de igiena bun si unde sunt respectate masurile de preventie a infectiilor.