Decembrie este in mod cert o luna plina de evenimente - vacanta, calatorii, alergatul dupa cadouri, petreceri, vizite etc. Intre toate aceste activitati, unele placute, altele obositoare, durerile de gat nu fac decat sa ne fure din timpul pretios si sa adauge o grija in plus la atat de multe lucruri pe care le avem de facut. Din pacate, in sezonul rece durerile de gat par aproape imposibil de evitat, astfel incat trebuie sa punem la bataie toate „armele” pe care le avem. Iata, asadar, care sunt cauzele durerilor de gat, dar si cum le poti trata:

1. Afectiunea cu care fiecare dintre noi s-a confruntat cel putin o data in viata

Cea mai frecventa cauza a durerii in gat este inflamarea sau infectarea amigdalelor. O afectiune cu care fiecare dintre noi s-a confruntat cel putin o data in viata, ea este, de fapt, mai serioasa decat credem. E suficient sa citesti care sunt toate simptomele amigdalitei, dar si care sunt complicatiile pe care le genereaza, pentru a realiza ca nu este suficient un ceai pentru a o trata.

O multime de persoane se confrunta cu amigdalita recurenta, iar primul pas catre a o vindeca este tratarea corecta a acesteia, in functie de tipul ei - virala sau bacteriana. Dupa tratament, este foarte important sa ne mentinem sistemul imunitar la capacitate maxima printr-o alimentatie sanatoasa, in care predomina fructele si legumele proaspete.

2. Mediul in care ne petrecem timpul ne poate influenta in moduri nebanuite starea de sanatate

Un alt aspect important in ceea ce priveste durerile in gat este aerul din locuinta sau de la birou. Un aer prea uscat poate provoca dureri si usturimi la nivelul gatului. In cazul in care te trezesti frecvent dimineata cu usturimi in gat, fara sa ai alte simptome ale amigdalitei sau ale unei raceli, poti lua in considerare achizitionarea unui umidificator.

Caloriferele si orice aparatura de incalzire folosita in timpul sezonului rece usuca aerul din locuinta. Asa isi fac aparitia durerile in gat, dar si deshidratarea la nivelul pielii si al buzelor.

3. Afectiunea gastrica ce poate provoca dureri de gat

Durerile in gat nu sunt provocate numai de raceli, ci si de afectiuni ale altor organe. Boala de reflux gastroesofagian este o afectiune digestiva ce poate provoca dureri de gat suparatoare. Ea implica, practic, trecerea acidului gastric in esofag din cauza relaxarii muschiului esofagian inferior. Acidul va produce senzatia de arsura la nivelul gatului si dureri prelungite, ce nu vor trece cu medicamente pentru dureri de gat.

Potrivit specialistilor de la MayoClinic, daca ai reflux gastroesofagian ce se manifesta noaptea, laringita este una dintre simptomele cele mai frecvente, astfel incat te poti confrunta si cu usturimi si dureri in gat, dar si cu ragusela. Boala de reflux gastroesofagian nu poate fi tratata cu medicamente, simptomele ei se amelioreaza avand grija la alimentatie - trebuie evitate excesele sau alimentele acide.

Iarna suntem chiar expuse la toti acesti factori, deoarece este sezonul virozelor, petrecem mai mult timp in interior, aerul este mai uscat, iar dieta este mai bogata in alimente grele, ce pot agrava refluxul gastroesofagian.