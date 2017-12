Animalul tau de companie este rezultatul uneia dintre cele mai bune idei pe care ai avut-o vreodata. Studiile arata ca proprietarii de animale, adulti si copii, au tensiune arteriala mai scazuta, precum si colesterolul si trigliceridele mai scazute, ceea ce poate fi partial atribuit animalelor de companie mai active. La stapani s-a observat, de asemenea, o circulatie mai buna si un risc mai scazut de a se confrunta cu probleme cardiace majore. Iar cand corpul tau se simte mai puternic, esti mai putin susceptibil la probleme de sanatate mentala. Studiile au aratat ca prichindeii care au fost expusi la doi sau mai multi caini sau pisici, ca bebelusi, au sanse mai mici sa dezvolte alergii la praf ori plante sau la animalele de companie, si, in plus, au avut un risc mai scazut de astm.

Insa, cu toate beneficiile pe care ni le ofera cainii si pisicile noastre, trebuie sa ne gandim si cum le putem fi noi alaturi, la nevoie. De aceea, am adunat 3 idei la indemana, pentru a solutiona rapid neplacerile pe care le pot suferi cainii. Nu uita, insa, ca, inainte de a-i aplica orice tratament, trebuie sa te consulti cu medicul veterinar:

1. Alina-i durerile cauzate de artrita

Cele mai comune probleme medicale ale cainilor sunt cele de sterilizare, insa pe masura ce imbatranesc, si prietenii nostri necuvantatori pot suferi de boli cunoscute omului, precum gingivita, diabetul, boli renale sau cancer, o parte dintre ele necesitand chiar si interventii chirurgicale. Printre cele mai comune boli, insa, este artrita, ale carei simptome pot fi ameliorate cu medicamente antiimflamatorii, pe care le gasesti pe mobilepet.ro, la sugestia medicului veterinar.

Pe masura ce cainii devin mai in varsta, suprafetele cartilajului articulatiilor lor incep sa se subtieze si celulele cartilajului mor. Atunci cand celulele mor, ele elibereaza enzimele care provoaca inflamatia capsulei comune si eliberarea fluidului articular excesiv. In cazul inrautatirii severe a cartilajului, spatiul obisnuit al articulatiilor se ingusteaza si osul sub cartilaj se deterioreaza. Toate aceste procese determina schimbari in functionarea normala a articulatiei cainelui si determina durere.

La examenul fizic, medicii veterinari se bazeaza pe raspunsul durerii cainelui la palparea articulara, observarea mersului si prezentei atrofiei musculare pentru diagnosticarea osteoartritei.

2. Cumpara-i sau improvizeaza-i un mijloc care sa-i faciliteze miscarea

Cainii sunt expusi la multe pericole pe strada iar unii au ghinionul sa sufere cumplit in urma unor evenimente neplacute. Daca prietenul tau cel mai bun se regaseste in situatia de a nu se putea deplasa din cauza unui accident, atunci ia in calcul un scaun cu rotile adaptat, care sa-i faciliteze miscarea.

Scaunele cu rotile pentru caini sunt o inventie extraordinara, deoarece permit cainilor sa traiasca mai mult si, mai important, ofera posibilitatea ca aceasta experienta sa fie fara durere si mai usoara. Afla cum poti construi chiar tu un scaun cu rotile pentru blanosul tau, intr-un articol dedicat.

3. Ofera-i mancarea potrivita, daca are probleme de obezitate

Pentru orice idee de dieta, este recomandat sa consulti medicul veterinar. De aceea, insa, ne vom concentra pe modul cum poti introduce cainele la dieta. Ia in considerare tot ce mananca zilnic. Fa o evaluare sincera, care acopera toate rasfaturile si gustarile, inclusiv cele oferite de alti membri ai familiei sau vecini. S-ar putea sa iti faci deja o idee despre ce trebuie sa elimini.

Daca blanosul este, insa, obisnuit, cu gustarile, va fi aproape imposibil sa le elimini din alimentatie. Alege alternative sanatoase, cum ar fi legumele sau prajiturile de orez, si decide la inceputul fiecarei zile exact cat este permis sa consume, pune aceasta cantitate intr-un castron si cand dispare, nu mai adauga alta portie.

O alta tactica pentru a o dieta eficienta este reducerea portiilor. Redu consumul alimentar zilnic cu 15%- 20% pentru o perioada de sase pana la opt saptamani, apoi analizeaza rezultatele. In plus, medicul veterinar poate calcula cantitatea exacta de calorii de care animalele de companie au nevoie zilnic.



Fii alaturi de cainele tau si adopta din timp toate masurile de preventie, pentru a micsora consecintele negative asupra sanatatii animalului tau de companie. Poti incepe de astazi.