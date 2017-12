Acneea reprezinta una dintre cele mai raspandite afectiuni ale pielii indiferent de varsta, fiind adesea vinovata de alte probleme, cum ar fi depresia, stima scazuta de sine si disconfortul in societate. Multe persoane sunt de parere ca in spatele acestei afectiuni se afla transpiratia, care ar favoriza aparitia si raspandirea cosurilor. Domnul doctor Laurentiu Vladau, specialist dermatolog in cadrul Clinicii Hebra Dermatologie explica daca aceasta afirmatie este sustinuta si prin dovezi medicale sau reprezinta un simplu mit.

Transpiratia reprezinta un mecanism natural al organismului, fiind un lucru firesc ca oamenii sa transpire destul de mult in timpul anotimpurile calde, dar uneori chiar si la temperaturi mai scazute, cand sunt nervosi, emotionati sau furiosi.

In cazul transpiratiei excesive aparute in lipsa unor factori cum ar fi temperaturile ridicate sau emotii puternice, dar in combinatie cu purtarea de imbracaminte ocluziva, sintetica, stransa pe piele si frecarea ei de piele, se intampla sa fie observata dezvoltarea de foliculita, confundata frecvent cu acneea.

“Atunci cand transpiram in exces, in pori se acumuleaza celule moarte, exces de sebum si chiar si bacterii. Umezeala permite bacteriilor sa se inmulteasca rapid si declanseaza adesea o inflamatie in interiorul peretilor foliculilor de par, caz in care isi face aparitia foliculita, o eruptie acneiforma persistenta si rezistenta la tratament. Aceasta are o distributie oarecum atipica in comparatie cu acneea clasica, ce afecteaza mai ales obrajii si fruntea. Agentii microbieni cel mai frecvent prezenti sunt bacteria stafilococ auriu si ciuperca pityrosporum ovale sau malassezia furfur”, explica specialistul dermatolog.

“Foliculita se prezinta prin cosuri rosii si pustule care provoaca mancarime, usturime sau disconfort. Apare de cele mai multe ori la nivelul zonelor acoperite si supuse frecarii precum spatele, umerii si pieptul dar si la nivelul gatului, scalpului si mai rar la nivelul fetei.”, completeaza domnul doctor Laurentiu Vladau.

Uneori, se considera in mod gresit ca transpiratia aparuta ca urmare a exercitiilor fizice, la sala de fitness de exemplu, reprezinta o cauza a aparitiei acneei. Conform medicilor, acest lucru este doar un mit, singurul lucru care ar putea favoriza aparitia unei episod de acnee dupa orele de sport fiind eventualitatea ca pielea sa nu fie curatata corespunzator.

Un prim pas este evitarea hainelor prea stramte, care se freaca de piele. Ba mai mult, daca purtam o palarie, ochelari de soare, o casca in timpul practicarii diferitelor sporturi sau alte echipamente de protectie, este recomandat ca ele sa fie curatate frecvent deoarece aceste suprafete pot colecta murdarie si sebum, care vor fi apoi transferate pe piele.

“Este recomandat sa evitam contactul dintre maini si fata, mai ales in timpul exercitiilor fizice, cand atingerea fetei va transfera pe piele bacterii. Cele din urma se dezvolta in medii umede, cum ar fi sala de gimnastica, iar contactul lor cu pielea va duce la posibila aparitie a pustulelor. Excesul de transpiratie poate fi sters cu un prosop curat si uscat, in niciun caz cu mainile sau tricoul”, atentioneaza specialistul dermatolog.

In cazul persoanelor care au parul lung, purtarea parului pe spate si prinderea bretonului – daca el exista - poate impiedica rezidurile si sebumul in exces sa infunde porii. O coada de cal este recomandata mai ales in timpul exercitiilor de fitness.

Desi majoritatea machiajului de pe piata este noncomedogenic - deci nu ar trebui sa infunde porii, cste recomandat sa nu fie folosit in timpul antrenamentului, ci sa fie aplicat dupa.

In cazul necesitatii unui tratament medicamentios, este recomandat ca acesta sa se faca la recomandarea medicului dermatolog.