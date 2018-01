Dintii sunt facuti sa reziste unor presiuni uriase de-a lungul vietii, fie ca vorbim despre a musca din mancare, a mesteca, a vorbi, a-i supune la temperaturi extreme fierbinte – rece sau obiceiuri cum ar fi rosul unghiilor. Daca unele dintre aceste lucruri sunt inevitabile, altele pot fi, insa, eliminate din comportamentul nostru, pentru a preveni riscul de aparitie a fracturilor dentare. Doamna doctor Mihaela Dan, specialist ortodont in cadrul Clinicii Orto-Implant Expert, puncteaza principalii factori care ne pot ciobi dintii, explicand care dintre acestia poate fi prevenit.

1. Obiceiurile daunatoare

Rosul unghiilor, cuticulelor, pixului etc., nu doar ca va introduce in cavitatea bucala o multime de bacterii, insa poate cauza si ciobirea sau tocirea dintilor. O minge antistres sau o muzica relaxanta pot reprezenta solutia la eliminarea cauzei unui astfel de obicei nociv. O alta metoda foarte buna de renuntare la roaderea dintilor este adaugarea de oja permanenta (unghii false): obiceiul va disparea, iar unghia care inainte avea 3 mm va creste foarte frumos.

2. Inghesuirea dentara

Inghesuirile dentare produc suprasolicitari anormale asupra unor dinti, nevoiti sa suporte fortele ce ar fi trebuit sa fie distribuite uniform asupra tuturor. “Aceasta situatie poate favoriza fisurarea lor, tocirea sau chiar pierderea unui strat superficial de smalt de langa gingie (leziuni cuneiforme). Un aparat dentar fix sau mobil, in functie de caz, va preveni aceste efecte nedorite”, explica doamna doctor Mihaela Dan.

3. Folosirea dintilor drept unealta

Acesta este un alt obicei daunator care trebuie eliminat, deoarece scoaterea capacelor de sticla, taierea atei sau benzii adezive cu dintii vor afecta chiar si cel mai rezistent smalt dentar. Fiecare instrument trebuie folosit conform indicatiilor producatorului, iar dintii sunt destinati mestecarii alimentelor, fiind un lucru intelept evitarea unei presiuni suplimentare asupra lor.

4. Bruxismul

Alt efect al stresului, scrasnirea dintilor, este extrem de daunator dintilor, articulatiei si musculaturii. Gutiera de bruxism poate proteja dintii de tocire si articulatia de suprasolicitare.

Da, piercingurile in limba si buze pot parea la moda, mai ales pentru multi adolescenti dornici sa isi descopere un stil personal. “Din pacate, in mod inevitabil un piercing metalic in limba sau buza va lovi dintii foarte des in timpul vorbirii sau masticatiei, iar aceste microsocuri pot produce fisuri in smalt si chiar deplasarea dintilor in timp”, atentioneaza specialistul ortodont.

6. Alimentele dure

Fisticul, floricelele de porumb, maslinele, piersicile sau alte fructe cu sambure tare pot deteriora dintii, daca forta cu care muscam din ele este prea mare. Toate aceste alimente sunt interzise celor care poarta aparat dentar, deoarece pot dezlipi bracketurile, prelungind astfel durata tratamentului ortodontic.

7. Rontairea cuburilor de gheata

Se intampla frecvent ca persoanele care tin dieta sa mestece cuburi de gheata ca truc de a potoli senzatia de foame. “Din pacate, acest obicei este foarte solicitant pentru dinti, mai ales daca este practicat in mod regulat. In plus, expunerea la temperaturi foarte joase este un alt factor care ii poate deteriora. Este recomandat ca acest obicei sa fie inlocuit cu mestecarea unor legume crude sau a gumei fara zahar”, spune doamna doctor Mihaela Dan.

8. Practicarea sporturilor fara protectie

Riscul de accident poate aparea in timpul practicarii oricarui sport, cu exceptia sportului mintii: sahul! “In cazul practicarii sporturilor cele mai expuse acestui risc, cum sunt cele care presupun contact fizic –fotbal, rugby, karate etc. – este indicata purtarea unei gutiere de protectie din silicon, care va evita fracturarea dintilor si va proteja oasele maxilare si gingia”, recomanda specialistul ortodont.

9. Batranetea

Uzura normala aparuta de-alungul anilor afecteaza intregul organism, iar dintii nu fac exceptie: apar fisurile dentare, ingalbenirea lor si retragerea gingiilor. Dar sa privim partea buna a lucrurilor: ne-am bucurat suficient de mult de viata, incat sa ajungem sa ne vedem dintii imbatraniti!

Asadar, cu totii cunoastem elementele de baza atunci cand vine vorba de mentinerea sanatatii dintilor: periajul de cel putin doua ori pe zi, folosirea atei dentare si a apei de gura si vizitarea medicului dentist de doua ori pe an. Exista, insa, anumite lucruri pe care le facem si care pot anula beneficiile unei bune igiene orale, favorizand uzarea sau chiar ciobirea dintilor. Identificarea si eliminarea acestor obiceiuri ne vor ajuta sa ne bucuram de o dantura frumoasa sanatoasa cat mai mult timp posibil.