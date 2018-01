Ai un program incarcat, simti ca haosul e singurul lucru de care nu reusesti sa scapi niciodata, trebuie sa faci multe lucruri in acelasi timp si de fiecare data rezultatul trebuie sa fie impecabil. Mai mult, cand termini ceva, apar doua lucruri noi si dificile care ii iau locul. Stim cum sunt unele perioade si stim foarte bine ca tocmai in aceste momente de stres se mai intampla ca nici memoria sa nu te ajute foarte mult. Uiti lucruri simple, dar importante, si traiesti cu frustrarea si sentimentul ca mintea nu mai e la fel de agera ca altadata. Din fericire, exista cateva solutii care te pot ajuta sa-ti gasesti echilibrul si sa-ti recapeti increderea in tine si in capacitatea ta de a lua decizii, fara a mai uita de lucrurile importante.

7 trucuri pentru o memorie mai buna in fiecare zi

1. Foloseste-te de gadgeturi

Daca esti mereu pe viteza, ba la volan, ba in avion, de la banca, la birou si apoi intr-o sedinta, atunci s-ar putea sa ai nevoie sa te folosesti mai mult de tehnologia din jurul tau. Salveaza-ti ideile de fiecare data si planurile pe care le pregatesti pentru mai incolo. Spre exemplu, cu un astfel de reportofon vei scapa automat de stresul ca sunt lucruri pe care trebuie sa le faci si nu mai tii minte exact ce.

2. Noteaza-ti intr-o agenda ce ai de facut

E metoda clasica pentru cei care inca mai prefera sa-si scrie ideile pe hartie cu pixul sau creionul. Fa-ți in fiecare seara un plan cu lucrurile importante pe care le ai de rezolvat a doua zi. Tine agenda in permanenta cu tine si foloseste-o ca pe un asistent personal. Vei vedea ca in scurt timp vei incepe sa nu mai uiti atat de usor ce ai de facut in continuare.

3. Jocurile mintii te pot ajuta

Pune-ti mintea la incercare cu jocuri simple. Sudoku, spre exemplu, poate fi o solutie foarte buna pentru o minte mai agera. 30 de minute pe zi, poate inainte de culcare, sunt mai mult decat suficiente pentru inceput.

4. Alimentatia conteaza

Potrivit medicului Gary Small de la clinica UCLA, memoria poate fi imbunatatita cu ajutorul superalimentelor din jurul tau. Legumele, fructele sau cerealele integrale contin antioxidanti ideali pentru memoria ta.

5. Invata mereu ceva nou

Procesul de invatare este cel mai bun lucru pentru o minte care vrea sa fie in permanenta activa. Ai putea crede ca te oboseste, dar in realitate este un antrenament ideal ca mintea ta sa ramana in forma. Invata o limba straina, spre exemplu, sau participa la cursuri care te pasioneaza si nu vei simti nicio forma de efort.

6. Multitasking-ul e bun pana la un punct

Una dintre marile cauze care afecteaza si memoria este multitasking-ul. Din nefericire, ritmul in care si tu te poti invarti in fiecare zi te obliga sa faci mai multe lucruri in acelasi timp. Desi acest lucru poate fi bun pentru capacitatea ta de a rezolva rapid anumite probleme, pe termen lung poate avea efecte nocive. Incearca, atunci cand chiar nu esti obligata, sa iei la rand fiecare lucru pe care il ai de facut si sa nu mai amesteci totul in acelasi moment.

7. Mai mult sport inseamna o minte mai oxigenata

Sportul te ajuta sa ai o circulatie mai buna a sangelui, un creier mai oxigenat si o inima mai puternica, iar cateva ore de sport pe saptamana vor fi o adevarata gura de aer pentru mintea si memoria ta, explica si jurnalistii americani de la Time.

Care sunt exercitiile tale preferate ca sa-ti imbunatatesti memoria?

Sursa foto: Shutterstock / Copyright: F8 studio