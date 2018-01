Tot mai multe voci publice, exprimate pe Facebook sau pe bloguri, condamna psihologii care cer bani in schimbul serviciilor pe care le ofera si considera ca acestia, la fel ca si medicii, ar trebui sa presteze gratuit, deoarece se pun in slujba aproapelui.

De cealalta parte, psihologii considera ca profesia lor implica multi ani de studii, de cercetare, multe vieti schimbate in bine, iar o meserie remunerata ii confera un mai mare prestigiu, o mai mare credibilitate si, implicit, il va ajuta pe psiholog sa investeasca in formarea sa continua.

“Am inteles ambele parti pentru ca am fost pusa in ambele situatii. Am fost, pe rand, in ambele ipostaze. Stiu ce inseamna sa platesti o sedinta de terapie, sa scazi din banii de distractie sau sa amani o factura pentru ca iti doresti sa mergi in continuare ca sa te descoperi, ca sa te vindeci. Stiu ce inseamna efortul care poate aparea in unele zile in care nu ai bani suficienti pentru a pleca un weekend insa te bucuri ca-ti ajung ca sa ajungi la urmatoarea sedinta, pentru ca stii ca mai ai ceva de discutat, inca un strat de dat jos care te duce mai aproape de vindecarea ta. Stiu, pe de alta parte, ce inseamna sa petreci fiecare zi si weekend, timp in care altii sunt liberi sa se bucure de timpul lor, ca sa inveti. Zile si nopti intregi, timp pe care nu il recuperezi dar te bucuri de tot ce ai invatat si poti dormi noaptea linistit stiind ca poti ajuta o persoana care te suna sa iti ceara ajutorul. Drumuri neincetate in tara, poate uneori si in afara tarii, ca sa ajungi sa inveti de la cei mai buni din domeniu. Ca sa devii tu bun, foarte bun, sa ai in permanenta noi si noi unelte si abordari cu care sa ii poti ajuta pe cei din jurul tau, pe cei care au nevoie de sprijinul tau”, explica psihologul Andra Tanasescu.

Psihoterapia nu este un act social, voluntariat sau caritate

In opinia specialistului, ambele situatii vin cu bune si cu rele, ambele presupun un efort si ambele „tabere” au dreptul de a-si exprima nemultumirile. In timp ce persoanele care apeleaza la ajutorul unui psiholog, condamna preturile si ridica intrebari legate de integritate acelor specialisti, argumentand ca si-au ales aceasta meserie ca sa ajute, ca este o menire si ca poate ar trebui sa se gandeasca de mai multe ori inainte sa ceara bani, psihologii si altii din domeniu stau la sfarsitul zilei si se intreaba unde gresesc.

“Nu pot pretinde ca stiu ce se intampla in mintea altora, pentru ca nu am invatat inca o modalitate prin care sa citesc mintile (contrar opiniei multor persoane, psihologii nu citesc gandurile si nici nu fac vraji ca sa descopere care este problema). Stiu insa ce este in mintea mea si a catorva persoane apropiate mie, din acest domeniu. Dupa multa munca, drumuri lungi, weekend dupa weekend, bani pe care ii dam ca sa stim ce sa facem odata ce omul ne trece pragul, ajungem sa ne confruntam cu situatia in care munca noastra este considerata de multi a fi un fel de act social, voluntariat sau caritate. Da, ne dorim sa fim alaturi de oameni, sa ajutam, sa sprijin, sa facem bine. Eu cel putin, asta mi-am propus atunci cand am ales aceasta meserie in locul oricarei alte specializari. Ce vrem sa inteleaga cei care ne suna, si risc sa spun ca vorbesc in numele multor colegi din domeniu, este ca mi se pare firesc sa fie la fel de normal sa platesti pentru o sedinta de terapie cum este sa platesti o consultatie la medic”, declara psihologul Andra Tanasescu.

O parte din remuneratie este reinvestita in cercetare si formare continua

Asa cum medicul investeste ani buni ca sa ajunga unde este, la fel se intampla si cu psihologul si psihoterapeutul: facultate, formare, cursuri de specializare, conferinte, cercetari, carti peste carti citite, seminarii si workshop-uri, toate acestea pentru a deveni mai bun, pentru oameni, cei care beneficiaza de aceste servicii.

“Psihologii, psihoterapeutii si altii din acest domeniu au acelasi drept ca orice specialist care are grija de sanatatea omului, sa fie platiti pentru munca si timpul pe care le-au petrecut ca sa devina cine sunt. Pentru ca, in timp ce medicii si doctorii sunt specializati pe a vindeca corpul fizic, psihologii se specializeaza pe vindecarea sufletului si a psihicului. Iar cum spunea poetul roman Juvenal in Satire, sa ne pastram o „minte sanatoasa in corp sanatos” sau, spus in interpretarea mea, pentru a avea mintea sanatoasa este important sa ne ingrijim de corpul nostru, iar pentru a avea corpul sanatos si ferit de boli, este nevoie sa ne vindecam mintea si sufletul, sa le mentinem sanatoase pe parcursul vietii noastre”, conchide psihologul Andra Tanasescu.