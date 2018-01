Tocmai ai primit vestea mult asteptata, esti insarcinata. Urmatoarele luni de sarcina, mai ales daca este vorba despre primul copil, vor fi incarcate de emotie, dar si de nesiguranta. Avalansa de informatii citite in reviste sau pe site-urile online sunt, cateodata, contradictorii si nu mai stii ce sa crezi.

Pentru a afla care este adevarul din spatele unora dintre cele mai cunoscute mituri despre sarcina, dar si pentru a-ti linisti temerile am stat de vorba cu dr. Andreas Vythoulkas, medic specialist obstetrica-ginecologie, cu supraspecializare in infertilitate.

Cafeaua este interzisa – partial adevarat

De preferat este sa o inlocuiesti cu una decofeinizata, mai ales ca gustul acesteia nu difera foarte mult de cea cu cofeina. In plus, alegand cafeaua decofeinizata, vei scapa de eventualele insomnii (destul de frecvente intr-o anumita etapa a sarcinii), de posibilele stari de agitatie si nervozitate si, nu in ultimul rand, de posibilele cresteri ale tensiunii arteriale. Aparitia tensiunii arteriale la gravide, a completat dr Vuthoulkas, reprezinta o problema grava de sanatate, dar care poate fi tinuta sub control medical atat timp cat este depistata din timp.

Sportul este contraindicat – fals

Doar anumite sporturi sunt interzise in sarcina – sariturile cu parasuta, artele martiale, sporturile de contact, dar si schiul ori sariturile de la trambulina. In rest, este recomandat ca viitoarea mamica sa practice exercitiile de intensitate usoara. Alergarea usoara, in timpul primelor luni de sarcina, inotul, practicarea orelor de pilates si yoga, mersul pe jos sunt activitati ce vor ajuta gravidele sa-si mentina tonusul si flexibilitatea si sa nu ia in greutate mai multe kilograme decar ar trebui. Daca in timpul accestor exercitii usoare apar insa stari accentuate de oboseala, umflaturi in zona picioarelor, dureri de cap recomand controlul medical imediat.

Baile in cada relaxeaza – fals

Temperatura ridicata a apei adunate in cada de baie, precum si cea din saune, poate duce la cresterea riscului de avort sau aparitia defectelor de tub neural la fat. Inlocuieste baile cu multa apa fierbinte cu dusurile cu apa potrivita ce nu pun in pericol sanatatea ta sau a copilului si, in plus, te vor energiza. Daca ai o sarcina cu risc sau ai febra, evita statul in apa fierbinte.

In timpul primelor trei luni, atunci cand este posibil sa apara greturile, este posibil sa-ti fie mai dificil sa zbori cu avionul. Dar cum acestea vor disparea in urmatoarele trei luni, nu exista nicio contraindicatie in ceea ce priveste deplasarea la distanta cu avionul. In ultimele trei luni de sarcina exista cateva riscuri din cauza cresterii presiunii sangelui si a pericolului nasterii premature.

Interzis sexul in sarcina – fals

Daca nu exista nicio recomandare speciala din partea medicului care-ti urmareste sarcina, nu exista contraindicatii in privinta sexului. Fatul nu este afectat de actul sexual, el fiind protejat de muschii abdominali si ai uterului, precum si de lichidul amniotic. Daca sunt situatii cand viitoarea mama are diagnosticul de col scurt si deschis, prezinta sangerari sau placenta previa, recomandarea este de a evita partidele de sex.

Carnea este interzisa – fals

Daca este bine preperata termic – fara firicele de sange in interior si nici macar rozalie la culoare -, nu exista motiv pentru a o exclude din alimentatie. Recomandarea este ca pe perioada celor noua luni de sarcina, viitoarele mame sa evite consumul de carne cruda pentru a preveni infectiile cu toxoplasma sau salmonella.

Un pahar cu bere nu face rau – fals

Din momentul confirmarii existentei sarcinii, nu ai voie sa bei alcool, nici macar un pahar cu bere. Oricat de mica ar fi cantitatea de alcool consumata, aceasta ajunge, prin placenta, la fat, crescand astfel riscul de a naste un copil afectat de sindromul alcoolic fetal (SAF).

Pot sa mananc orice – fals

Corpul tau va suferi destul de multe transformari pe perioada sarcinii si se va adapta nevoilor. Este posibil sa simti nevoia sa mananci mai des, dar fara sa simti presiunea ca o faci pentru doi. In sarcina, apare o lista a alimetelor interzise si contine: lapte nepasteurizat, oua neprelucrate termic, carne cruda, mezeluri crud-afumate, maioneze avand la baza ouale crude. De asemenea, unele fructe precum ananasul, strugurii, samburii de rodie pot produce balonari sau contractii.