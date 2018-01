O garderoba se poate uza foarte usor. Multe purtari inseamna si multe spalari, iar unele materiale care sunt de o calitate indoielnica iti pot aduce foarte multa frustrare din cauza ca hainele tale preferate nu rezista mai mult timp. Exista solutii ca piesele tale favorite sa nu se invecheasca la nici cateva luni de la cumparare, iar culorile sa ramana vii, la fel ca in prima zi, si materialul fara urme de uzura.

5 trucuri ca hainele tale preferate sa ramana impecabile mai mult timp:

1. Organizeaza-le mai bine

Haosul din sifonierul unei femei nu ar trebui sa fie nicio surpriza pentru nimeni. Nu suntem recunoscute pentru organizarea noastra impecabila atunci cand vine vorba de haine. Le aruncam de pe noi cand ne intoarcem acasa de la munca si le scoatem dimineata de sub un morman format pe un raft, grabindu-ne sa nu intarziem intr-un loc important. Trebuie sa recunosti si tu, daca te regasesti in acest tablou, ca nu e chiar cel mai indicat mod sa iti tii hainele. Ia-ti cateva ore intr-o duminica libera in care nu te preseaza niciun program stabilit anterior si organizeaza-ti hainele din garderoba cu mai multa grija. Nu exista reguli aici, doar sa-ti fie tie mai usor, iar hainele tale sa nu mai stea gramada in sifonier.

2. Trateaza-le cu maximum de atentie

Spalarea hainelor este foarte importanta, dar la fel de atenta trebuie sa fii si atunci cand alegi sa le calci. Motiv pentru care trebuie sa apelezi mereu la solutii de ultima generatie pentru calcarea hainelor. Gratie tehnologiei OptimalTEMP, care garanteaza o temperatura optima pentru toate tipurile de haine, niciun material nu va mai suferi arsuri, chiar daca vei lasa fierul de calcat pe talpa, pe haine sau pe masa, scapand astfel de o problema des intalnita. De asemenea, nu se va forma nici luciu pe suprafata hainelor. Astfel, vei obtine garantat cele mai bune rezultate care iti vor proteja mai bine hainele, ca sa te bucuri mai mult timp de ele.

Obsinuieste-te ca saptamanal sa iti cureti corect spatiile de depozitare. Hainele tale trebuie sa stea in cele mai bune conditii, pentru ca materialul sa nu se deterioreze mai rapid decat ar fi cazul. Evita sa pui in acelasi loc pantofii si hainele si compartimenteaza totul astfel incat si tie sa-ti fie mai usor sa te descurci printre ele.

4. Scapa de obsesiile pentru o singura imbracaminte

Fiecare dintre noi are cateva obsesii pentru anumite haine din garderoba. Si, asa cum este de asteptat, tocmai aceste haine se vor deteriora cel mai rapid. In schimb, alte obiecte vestimentare raman la fel de noi cum erau cand le-am gasit in vitrina unui magazin. Si asta pentru ca, dupa ce le-am cumparat, au ramas nepurtate in tot acest timp. Foloseste hainele prin rotatie, forteaza-te sa te imbraci si cu obiectele pe care le iei mai rar, pentru ca sigur se va gasi un eveniment bun si pentru ele. Un sfat mai practic ar fi totusi sa nu mai cumperi impulsiv haine pe care stii sigur ca nu le vei pune pe tine niciodata.

5. Protejeaza-le de daunatori

Daunatorii pot sa-ti distruga hainele, asa ca apeleaza din cand in cand, fie si preventiv, la solutii speciale ca sa scapi de ei. Transforma sifonierul tau intr-un mediu perfect pentru hainele de care vrei sa te bucuri mult timp de acum incolo.

Modul in care iti protejezi garderoba te va ajuta sa te bucuri mai mult timp de ea. Ca un ultim sfat, parfumeaza sifonierul in care iti tii hainele. Nimic nu te va bucura mai mult decat mirosul proaspat atunci cand scoti o bluza noua de acolo.