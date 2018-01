Diagnosticul “cancer” tulbura vietile tuturor celor care se confrunta cu aceasta afectiune care, potrivit estimarilor va atinge un numar de 24 de milioane de imbolnaviri, la nivel mondial, in 2035. Bolnavi, membri ai familiei, personal medical, cu totii fac echipa pentru a invinge, trata si trece peste toate aspectele neplacute ale bolii. Iar fiecare zi aduce vesti bune de pe frontul luptei cu cancerul prin terapii noi, efecte adverse tot mai putine, sanse crescute de vindecare si o constientizare tot mai mare asupra importantei preventiei. 5 elemente trecute in revista de medicul primar oncolog Bogdan Gozman - membru al Societatii Europene de Oncologie medicala, si coordonatorul echipei spitalului Onco Card - sunt esentiale in a depista si trata cu succes cancerul.

In primul rand, depistarea precoce este de luat in calcul pentru a creste sansele de vindecare. “Majoritatea formelor de cancer pot fi tratate cu succes daca sunt depistate in stadii incipiente. De exemplu, in cancerul mamar, depistarea si tratarea bolii in stadiul I inseamna o supravietuire la 5 ani de peste 90-95%, in timp ce in stadiul III, aceasta scade la 50-60%, deci este vorba de o diferenta foarte mare”, remarca medicul Bogdan Gozman.

In doilea rand, evitarea tratamentelor alternative, care nu sunt dovedite ca fiind eficiente prin studii stiintifice, este imperativa. “Exista in continuare o reticenta a pacientilor fata de tratamentele oncologice din teama, informatii insuficiente despre beneficiile si reactiile adverse, iar toate acestea ii fac sa recurga la “tratamente alternative” care, din pacate, sunt ineficiente (potrivit Agentiei americane a medicamentului - FDA) si nu au niciun suport stiintific”, completeaza specialistul.

O a treia conditie esentiala pentru a creste sansele de vindecare in cancer este abordarea fiecarui caz de catre o echipa complexa de specialisti. “In prezent, tratamentele oncologice sunt extrem de complexe, existand numeroase optiuni terapeutice, de multe ori cu eficienta apropiata, dar nu egala. Parerea mea este ca intrunirea unei comisii oncologice este obligatorie pentru luarea celei mai bune decizii pentru pacient si stabilirea secventei terapeutice optime”, adauga dr. Gozman.

O a patra masura importanta care poate fi hotaratoare in preventia si tratarea cancerului este evitarea factorilor de risc. De altfel, se estimeaza ca pana la 50 la suta dintre cancere pot fi prevenite printr-un stil de viata sanatos. “Exista un consens international promovat de diverse organizatii mondiale de sanatate potrivit carora evitarea fumatului, alcoolului, noxelor, a sedentarismului si obezitatii, alimentatia echilibrata, vaccinarea anti-hepatita B si HPV reduc riscul de cancer”, enumera medicul oncolog situatiile periculoase, decisive in cancer.

Si nu în ultimul rand, specialistii remarca dezvoltarea terapiilor de ultima generatie care cresc gradul de personalizare a tratamentului si implicit, pe cel al reusitei. “Tendinta in oncologie este de a introduce in tratamentul formelor de cancer medicamente moderne, asa-numita “terapia moleculara”, foarte diferita ca mecanism de actiune fata de citostaticele clasice si de multe ori, mult mai eficienta. Trebuie sa amintim si progresele mari inregistrate in medicatia adjuvanta chimioterapiei care combate sau atenueaza reactiile adverse cum ar fi greturile, deprimarea sistemului imunitar, anemia”, concluzioneaza directorul medical Onco Card.

Sursa Foto Front Page: Shutterstock/ By SewCream