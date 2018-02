Ultimul an a stat sub semnul oglinzii lui Venus, simbolul feminitatii. 2017 a fost anul primului Mars al Femeilor in SUA, a fost si anul in care femeile le-au aratat celor care le subestimau ca au o putere mai mare decat credeau, asa ca suntem mai aproape ca niciodata sa punem capat stereotipurilor. Iata cateva dintre aceste prejudecati despre femei pe care noi nu mai vrem sa le mai auzim, dar pe care le-am intalnit foarte des de-a lungul timpului:

1. Femeile nu sunt soferi buni

De decenii bune auzim acest stereotip si nu putem decat sa ne intrebam cand va veni ziua cand barbatii vor recunoaste, in sfarsit, ca putem, fara probleme, sa conducem o masina? De fapt studiile sunt de partea noastra si spun ca femeile sunt mai precaute la volan si fac mai putine accidente. E momentul ca acest stereotip sa se stinga odata pentru totdeauna, mai ales ca din decembrie anul trecut si femeile din Arabia Saudita vor putea sa le demonstreze barbatilor cat de bine se descurca la volan.

2. Femeile nu beau (si nici nu ar trebui sa bea) whisky

Un pahar de vin sau un cocktail precum Cosmo - acestea sunt de obicei bauturi considerate potrivite pentru femei. Realitatea este insa ca si femeile apreciaza la fel de mult ca barbatii un asemenea whisky bun.

In plus, o femeie care stie diferenta dintre un whisky de calitate si unul tern si lipsit de aroma stie foarte bine ce vrea in viata, dar si de la un barbat. Poate de aceea s-a creat acest stereotip, pentru ca domnii se simteau intimidati. Ar putea fi o explicatie, nu-i asa?

O femeie care sa stie jucatorii de la Real Madrid sau care sa dea cu racheta in minge mai tare decat un barbat? Imposibil, ar spune unii. Dar un fapt real, am spune noi. Mai mult decat atat, anul trecut am avut bucuria si sa vedem Battle of the Sexes, filmul care aminteste cum Billie Jean King (jucata impecabil de Emma Stone) l-a batut pe teren pe guralivul Bobby Riggs (interpretat de Steve Carell).

Despre cum echipa de fotbal feminin a Statelor Unite a castigat ultima Cupa Mondiala in timp ce echipa baietilor nici macar nu s-a calificat sa joace in turneu, mai are rost sa mai mentionam? Se pare ca da, avand in vedere ca acest stereotip este inca unul cat se poate de actual.

4. Femeile se urasc intre ele

Invidia feminina este aproape proverbiala, iar faptul ca femeile se urasc intre ele e de mult subiect de bancuri. Realitatea este, insa, cu totul alta. Femeile se sustin si se apreciaza unele pe altele, iar invidia feminina este o idee perimata, care ar putea sa aiba un sambure de adevar in timpuri mai vechi, insa in prezent nu are niciun corespondent in realitate.

Nu doar ca nu este o caracteristica specifica femeilor, exista chiar si organizatii fondate de femei care au ca principala activitate sustinerea altor femei.

Sigur, lista noastra nu e nici pe departe una completa, mai sunt o multime de alte stereotipuri cu care femeile s-au confruntat si inca se confrunta. Ce alte astfel de stereotip crezi ca ar trebui sa se gaseasc pe aceasta lista?

Sursa foto: Jacob Lund/Shutterstock