Așa descriu îndrăgostiții terapiile pregătite pentru luna februarie la THAIco SPA. Experți în wellness formați în cele mai cunoscute centre spa din lume au îmbinat tehnicile de masaj tradițional asiatic, aromele exotice ale ingredientelor organice și cele mai delicate texturi în ritualuri complexe.

Oricare dintre cele peste 25 de tipuri de masaj din meniul THAIco SPA poate fi realizat pentru cupluri în camera dedicată acestui tip de terapii. Poți opta pentru masajul balinez care reunește presopunctura, reflexoterapia și aromaterapia pentru a stimula circulația și oxigenarea sângelui. Dacă preferi un masaj mai delicat, lomi-lomi este tehnica ce îți lasă mult timp după terapie senzația răsfățului în valurile mării. Persoanele cu un ritm de viață solicitant preferă masajul hilot care identifică și tratează zonele tensionate din corp. Pentru a vă bucura de relaxare deplină, este recomandat ca masajul să dureze 90 – 120 de minute.

Ritualul pentru cupluri Honeymoon este un mix de terapii spa pentru cuplurile care doresc o relaxare deplină și reconectarea la sine. Ritualul începe cu o sesiune în sauna umedă care detensionează musculatura și vă conectează la armonia din spa. Pielea voastră este acum pregătită pentru exfolierea corporală cu aromă delicată de trandafiri. Gomajul este îndepărtat în baia cu lapte prețios și petale de flori, în timpul căreia veți savura șampanie și fructe. La final, masajul hawaiian relaxează profund corpul, iar uleiurile esențiale de orhidee, portocală sau nucă de cocos lasă pielea hrănită, moale şi suplă.

Durată: 2h 30 min

Ritualul Magic Chocolate folosește calitățile recunoscute ale ciocolatei: relaxează și induce starea de fericire prin stimularea serotoninei, “hormonul fericirii”. Exfolierea corporală delicată cu ciocolată curăță în profunzime, tonifică și hrănește pielea, îmbunătățind absorbția altor produse. Aportul de nutrienți de care pielea se bucură în urma măștii corporale cu spumă de ciocolată catifelează și calmează iritațiile. Ritualul are un efect relaxant asupra organismului, reduce stresul, creşte nivelul de energie și vă induce starea de bine. Împachetarea corporală este urmată de o baie cu lapte prețios iar tratamentul continuă cu 80 de minute de masaj asiatic.

Ritual floral pentru picioare ~ Exfoliere corporală cu ciocolată ~ Împachetare cu ciocolată ~ Baie cu lapte prețios ~ Masaj la alegere

Durata: 3h

