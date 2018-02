Cresterea cantitatii de sange in organism, in timpul celor noua luni de sarcina, poate duce la aparitia unor forme de anemie, mai ales in trimestrele doi si trei. Este important de retinut ca anemia nu afecteaza doar viata mamei, dar poate pune in pericol si sanatatea micutului.

Despre simptomele anemiei in sarcina, despre complicatiile pe care le poate genera aceasta atat pentru gravida, cat si pentru fat, am stat de vorba cu dr. Andreas Vythoulkas, medic specialist obstetrica-ginecologie, cu supraspecializare in infertilitate.

Cel mai important rol al fierului este de a produce hemoglobina, proteina din sange ce transporta oxigenul catre celule. Cum in timpul sarcinii nevoia de fier creste, este de la sine inteles ca organismul viitoarei mame are nevoie de o cantitate mai mare de sange, ce necesita o cantitate mai mare de hemoglobina si rezerve mai mari de fier.

stari de oboseala permanenta, stari de ameteala, paloarea fetei, stari de migrena, respiratie modificata, accelerarea batailor inimii (sau tahicardie), scaderi bruste ale tensiunii (hipotensiune), maini si picioare reci, concentrare dificila etc. Nu sunt manifestari pe care o gravida sa le ignore, a punctat dr Vythoulkas. Anemia depistata in sarcina este asociata cu risc de nastere prematura si, nu in ultimul rand, cu transmiterea deficientei de fier fatului.

Diagnosticarea anemiei se realizeaza printr-un test de sange, hemoleucograma, pe care gravida il face chiar din primul trimestru de sarcina. Corectarea deficitului de fier se face prin administrarea comprimatelor ce contin fier si, cel mai probabil, pe toata perioada sarcinii.

Riscul anemiei in sarcina este mai crescut pentru gravidele cu varsta mai mica, daca sarcina este gemelara sau cu tripleti, sarcina a aparut la mai putin de doi ani fata de precedenta sau cand alimentatia gravidei este una lipstita de fier. In acest ultim caz, este important ca odata ce a fost confirmata sarcina, viitoarea mamica sa includa in alimentatia sa alimente bogate in fier: legume cu frunze verzi, cereale integrale, fructe uscate, nuci, dar si alimente bogate in vitamin C, care ajuta la absorbtia fierului in organism.

Este important de retinut faptul ca anemia in sarcina, necorectata in timp, poate aduce carente in dezvoltarea copilului atat in timpul sarcinii, cat si dupa nasterea sa.