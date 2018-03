Daca te-ai hotarat sa scapi de kilogramele in plus, primul pas pe care ar trebui sa-l faci ar fi sa te informezi temeinic asupra acestui proces si sa afli care sunt metodele cele mai potrivite pentru a atinge acest obiectiv. Apoi, ar trebui sa pornesti, cu incredere, pe acest drum, care desi pare foarte dificil la prima vedere, poate fi mai usor decat ti-ai imaginat. In primul rand, ar trebui sa stii ca slabitul este rezultatul unui proces care implica nu numai sport, asa cum se crede, ci si o alimentatie adecvata. Cercetători din cadrul City University din New York (CUNY) au realizat un studiu in care au demonstrat exact acest lucru: daca dorim sa avem control asupra greutatii noastre, sa prevenim surplusul de greutate sau sa ne mentinem, trebuie neaparat sa facem si schimbari de dieta (de preferat la recomandarea unui medic specialist), nu doar sa practicam sport. Iar dintre activitatile sportive, exista cateva despre care cercetarile arata ca ne pot fi de cel mai mare ajutor.

Inotul

In randul sporturilor care te ajuta cel mai mult sa slabesti, inotul este plasat de cele mai multe ori pe primul loc, in primul rand pentru ca implica utilizarea tuturor muschilor corpului, de la cei ai fetei, pana la degetele de la picioare, ajutandu-te sa arzi, intr-o ora, intre 400 si 600 de calorii. Este un sport potrivit pentru persoanele de orice varsta si are numeroase avantaje,cum ar fi imbunatatirea posturii corpului si a flexibilitatii, a sanatatii inimii si a plamanilor, a articulatiilor si a circulatiei sangelui. Are, de asemenea, o influenta benefica asupra starii psihice si te ajuta sa scapi de celulita, iar pentru a-l putea practica in cele mai bune conditii, poti apela la un astfel de card.

Jogging-ul

Un alt sport care poate deveni, de asemenea, cel mai bun prieten al tau in lupta impotriva kilogramelor in plus este jogging-ul care, timp de o ora, te poate ajuta, de asemenea, sa scapi de foarte multe calorii (intre 600 si 800). Numarul caloriilor pierdute variaza in functie de conditia fizica si de viteza, care trebuie adaptate la rezistenta organismului tau. Nu ai nevoie decat de o pereche de pantofi de calitate si o sa vezi cum aceasta activitate te ajuta sa respiri mai bine, sa-ti oxigenezi sangele, sa-ti intaresti musculatura, sa-ti imbunatatesti metabolsimul si functionarea inimii, sa-ti detoxifici organismul sau sa scapi de celulita.

Aerobicul

Exercitiile aerobice reprezinta una dintre cele mai bune modalitati de slabit si au efect dupa o luna de cand ai inceput sa le practici. Aceasta activitate iti antreneaza toate grupele de muschi, te ajuta sa arzi un volum important de calorii si grasimi si sa lucrezi, cu succes, diferite zone ale corpului. Toti muschii vor fi modelati intens, iar posteriorul si abdomenul vor avea un aspect de nota 10. Programele de aerobic sunt, in acelasi timp, si foarte distractive, deci, practicandu-le, chiar nu vei avea cum sa te plictisesti si sa ai tendinta sa le abandonezi rapid.



Mersul pe bicicleta

Mersul pe bicicleta ti se potriveste indiferent de varsta si te va ajuta nu doar sa slabesti, incadrandu-se si el in categoria celor mai recomandate sporturi pentru slabit, ci si sa fii mai sanatoasa. Aceasta activitate iti intareste principalele grupe de muschi de la picioare, antrenand si alte grupe de muschi precum cei ai coapselor, ai bratelor, fesieri si abdominali si ajutandu-te sa scapi de celulita. In functie de viteza de pedalare, poti arde intre 500 si 1.000 de calorii pe ora, iar daca practici aceasta activitate in aer liber, beneficiile sunt si mai multe.

Saritul corzii

Da, ai citit bine, una dintre activitatile tale preferate din copilarie te poate ajuta, intr-o ora, sa scapi, in functie de greutatea pe care o ai, de un numar de calorii cuprins intre 800 si 1.200. Dupa cum vezi, numarul de calorii pe care il poti pierde este cel mai ridicat si se datoreaza antrenarii tuturor grupelor de muschi. Antrenamentele de acest tip pur si simplu topesc grasimea corporala, iti imbunatatesc starea de sanatate si iti tonifica organismul. De asemenea, iti maresc rezistenta la efort fizic si te binedispun.

Aproximativ 30 de minute de sport practicat zilnic, in combinatie cu o dieta echilibrata, aceasta este, potrivit specialistilor, cheia pentru a slabi armonios. Toate exercitiile de mai sus se afla pe lista recomandarilor, intrucat au intensitatea potrivita pentru a consuma din rezervele de grasime ale organismului fara a creste masa musculara.