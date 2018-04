foto: Pavel L Photo, Shutterstock

Dezamagirea apare atunci cand avem asteptari de la ceilalti. Punct. Cu cat mai mari asteptarile, cu atat mai mari dezamagirile. Cel mai sigur remediu este sa scapi de acestea si sa te lasi calauzita de glasul inimii. Ceea ce poate fi mai dificil de facut din prima. De aceea, ti-am pregatit sase pasi care sa te ajute sa treci mai usor peste dezamagiri.

1. Recunoaste-ti sentimentele

Recunoaste ca te simti ranita sau ca nu este suficient de buna. Sa dai un nume emotiilor tale te va ajuta sa le faci fata mai usor. Sa o iei de la capat si sa te pui in valoare mai bine.

2. Recunoaste-ti nevoile tale nesatisfacute

In situatiile in care dezamagirea este declansata de o tradare sau de dezamagire, cauta motivele pentru care se intampla acest lucru. Intreba-te daca nu cumva dezamagirea este cauzata de nevoile tale nesatisfacute.

Sau poate ca situatia are legatura cu trecutul tau. Poate ca te-ai simtit constant abandonata in trecut de catre familia ta. In acest caz, este timpul sa vindeci ceea ce trebuie vindecat si sa gasesti modalitati de a-ti satisface nevoile reprimate.

3. Ai mai multa grija de tine

Nu este nimic mai dezamagitor decat sa fi uitata de oamenii pe care ii consideri importanti. Insa, in loc sa suferi, cauta compania celorlalti prieteni sau chiar familiei. Petrece timp cu oameni carora le pasa de tine. Poate ca o intalnire cu tine insati e tot ce ai nevoie in acest moment.

4. Evalueaza-ti asteptarile

De fiecare data cand esti dezamagita de oamenii pe care ii iubesti, incearca sa iti evaluezi asteptarile. In viata celorlalti apar mereu schimbari. Ajustarea asteptarilor tale din cand in cand poate fi cel mai bun mod de a preveni dezamagirile.

5. Stabileste granite sanatoase

Daca esti dezamagita de modul in care te trateaza colegul tau, stabileste limite intre tine si el ori de cate ori este posibil. Daca iubitul isi incalca in mod constant promisiunile, fii clara in privinta regulilor tale intr-o relatie. Spune-i ce anume nu tolerezi. O persoana care te iubeste va incerca sa faca lucruri care te fac fericita si va evita, cat mai mult posibil, sa te dezamageasca.

6. Nu hrani durerea

Uneori, oamenii te pot dezamagi neintentionat. Dar durerea pe care o provoaca poate parea insurmontabila. Cand si-au cerut scuze si au promis sa nu repete aceeasi greseala, rezista tentatiei de a hrani durerea concentrandu-te asupra ei. In schimb, concentreaza-te mai mult asupra lucrurilor bune pe care le puteti face impreuna decat a trecutului, pe care nu il poti schimba.