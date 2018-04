foto: nednapa, Shutterstock

Oamenii de succes nu sunt neaparat mai talentati sau mai inteligenti decat altii. Poseda insa o serie de trasaturi de caracter care ii fac ne neoprit. Iata care sunt acestea si cum le poti cultiva si tu in viata zilnica

1. Compasiunea

Compasiunea te sensibilizeaza la suferintele si greutatile altor persoane, precum si ale noastre. Acest lucru vine cu dorinta de a ajuta cat de mult poti.

Cultiva-ti compasiunea ajutand pe cineva cu ceva, oricat de mic, in fiecare zi.

2. Caracter puternic

Un caracter puternic iti permite sa perseverezi in orice situatie si sa fii creativa, in special in ceea ce priveste obiectivele pe termen lung.

Cultiva-ti caracterul puternic incercand ceva nou si punandu-te in situatii noi.

3. Calmul

Calmul iti permite sa gandesti clar in situatii care pot fi periculoase si te ajuta sa iti gasesti echilibrul emotional.

Cultiva-ti calmul invatand sa te relaxezi in locuri aglomerate si stresante.

4. Curajul

Curajul iti da puterea de a-ti sustine convingerile si de a-i sustine pe ceilalti. Este puterea secreta pe care te poti sprijini atunci cand te confrunti cu o suferinta sau o provocare.

Cultiva-ti curajul iesind din zona ta de confort in fiecare zi.

5. Prezenta

Atunci cand esti prezenta te eliberezi de gandurile despre trecut sau despre viitor.

Cultiva-ti atentia prin practicarea meditatiei timp de cateva minute in fiecare dimineata.

6. Recunostinta

Recunostinta iti deschide ochii pentru a vedea si aprecia cele mai importante lucruri din viata ta. Te ajuta sa apreciezi ceea ce este in jurul nostru.

7. Increderea

Sentimentul de a te putea baza pe ceva sau pe cineva te ajuta sa te simti in siguranta dar si pretuita.

Cultiva-ti increderea construindu-ti respectul de sine.

8. Motivatia

Disponibilitatea de a-ti urmari scopul in ciuda tuturor oprelistilor te ajuta sa evoluezi.

Cultiva-ti motivatia amintindu-ti de motivul principal pentru care ai continuat sa lupti si cat de departe ai ajuns deja.

9. Sinceritatea

Sa ii primesti pe altii in viata ta si sa le permiti sa devina o parte din ea te ajuta sa te simti intreaga si implinita.

Cultiva-ti sinceritatea fiind sincera cu tine insati si vorbind zilnic in mod deschis despre ceea ce simti.

10. Generozitatea

Atunci cand imparti cu alte persoane lucruri intangibile precum compasiunea si iertarea, lumea ta se extinde

Cultiva-ti generozitatea impartind cu altcineva ceva din ce ai in fiecare zi.