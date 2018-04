foto: Lightspring, Shutterstock

Inteligenta este o abilitate pe care o admiram la ceilalti. Unii s-au nascut cu ea in cantitati industriale, altii si-au educat-o in timp. Si tu iti poti imbunatati zilnic gradul de inteligenta.

Lucruri pe care sa le faci zilnic pentru a-ti imbunatati inteligenta

1. Bea doua pahare de apa imediat dupa trezire

Stiinta arata ca, desi oamenii cu o inteligenta normala nu pot deveni geniali, ei isi pot consolida constant capacitatea mentala facand zilnic diverse lucruri care, atunci cand devin obiceiuri, se transforma in desteptaciune. Iata noua lucruri mici pe care le poti face zilnic pentru a-ti spori gradul de inteligenta

Acest lucru compenseaza deficitul de lichid din corpul tau aparut in timpul somnului si iti creste capacitatea de a-ti duce la implinire sarcinile mentale pe parcursul zilei.

2. Asculta podcast-uri

Asculta podcasturi sau carti audio care te inspira in timp ce te plimbi cu bicicleta, iti faci plimbarea de dimineata, alergi pe banda la sala sau pur si simplu te indrepti spre birou.

3. Fa-ti siesta intre momentul pranzului si ora patru dupa-amiaza pentru a-ti reimprospata mintea

Bineinteles, vorbim de perioadelede vacanta sau de zilele de sfarsit de saptamana. Oamenii de stiinta au descoperit ca siesta stimuleaza procesul de invatare.

4. Taie zaharul de pe lista

Nivelul ridicat de zahar din corp, urmat de un nivel scazut, poate interfera cu functionarea inteligenta a creirului.

5. Renunta la televizor in favoarea jocurilor

Cu cat iti folosesti creierul mai mult, cu atat plasticitatea acestuia creste. Daca ai chef sa te uiti la ceva, alege programe inspirationale sau educationale precum celebrul TED.

6. Cititi macar cateva pagini in fiecare zi

Lectura iti ajuta mintea sa construiasca imagini, ceea ce iti activeaza creierul.

7. Petrece timp cu oameni care sunt mai destepti decat tine

Cu cat petrecei mai mult timp cu acest tip de oameni, cu atat cresc sansele de a imprumuta din modul lor de gandire si a-ti creste sansele de succes.

8. Pune-ti sub semnul intrebarii propriile convingeri

Angajeaza-te intr-unn schimb prietenos de opinii cu oameni care gandesc diferit de tine. In acest fel, inveti sa iti sustii opinia si observi capcanele existente in gandirea ta.

9. Poarta la tine un carnetel

Astfel, vei ava tot timpul ceva la indemana in care sa iti notezi ideile sau intrebarile care apar in mintea ta in timpul zilei. Astfel, iti stimluezi curiozitatea si logica.